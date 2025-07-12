https://ria.ru/20250712/moskva-2028730179.html

В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град

В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град - РИА Новости, 12.07.2025

В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град

Кратковременные дожди, грозы и град возможны местами в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T10:01:00+03:00

2025-07-12T10:01:00+03:00

2025-07-12T10:01:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы и град возможны местами в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор далекого циклона с центром над севером Польши. В Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Днем в столице - плюс 32 - плюс 34 градуса, в Подмосковье - плюс 30 - плюс 35 градусов тепла. Такие значения по-прежнему существенно выше нормы, дневная температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, при грозах порывистый, скорость его составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление меняется мало, в течение дня барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. "Таким образом, пик жары в столице пройден и, начиная с сегодняшнего дня, температура будет медленно и постепенно понижаться", - добавил Леус.

https://ria.ru/20250711/leto-2028512482.html

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московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, польша, россия