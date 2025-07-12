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В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град - РИА Новости, 12.07.2025
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10:01 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moskva-2028730179.html
В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град
В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град - РИА Новости, 12.07.2025
В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град
Кратковременные дожди, грозы и град возможны местами в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:01:00+03:00
2025-07-12T10:01:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы и град возможны местами в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор далекого циклона с центром над севером Польши. В Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Днем в столице - плюс 32 - плюс 34 градуса, в Подмосковье - плюс 30 - плюс 35 градусов тепла. Такие значения по-прежнему существенно выше нормы, дневная температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, при грозах порывистый, скорость его составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление меняется мало, в течение дня барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. "Таким образом, пик жары в столице пройден и, начиная с сегодняшнего дня, температура будет медленно и постепенно понижаться", - добавил Леус.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, польша, россия
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Польша, Россия
В Москве в субботу местами ожидаются дожди, грозы и град

Леус: кратковременные дожди, грозы и град возможны местами в Москве в субботу

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка во время ливня в Москве
Девушка во время ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Девушка во время ливня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, грозы и град возможны местами в Москве в субботу, воздух прогреется до плюс 34 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формировать теплый сектор далекого циклона с центром над севером Польши. В Москве ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах не исключен град. Днем в столице - плюс 32 - плюс 34 градуса, в Подмосковье - плюс 30 - плюс 35 градусов тепла. Такие значения по-прежнему существенно выше нормы, дневная температура превышает средние многолетние показатели на семь-восемь градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, при грозах порывистый, скорость его составит четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление меняется мало, в течение дня барометры будут показывать 748 миллиметров ртутного столба, что близко к норме.
"Таким образом, пик жары в столице пройден и, начиная с сегодняшнего дня, температура будет медленно и постепенно понижаться", - добавил Леус.
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик
11 июля, 10:52
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПольшаРоссия
 
 
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