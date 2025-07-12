https://ria.ru/20250712/moskva-2028727758.html

Собянин поздравил работников транспортного комплекса Москвы

Собянин поздравил работников транспортного комплекса Москвы - РИА Новости, 12.07.2025

Собянин поздравил работников транспортного комплекса Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в поздравлении работников транспортного комплекса Москвы отметил, что ежедневно больше 200 тысяч специалистов обеспечивают... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:35:00+03:00

2025-07-12T09:35:00+03:00

2025-07-12T09:35:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

сергей собянин

земля

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин в поздравлении работников транспортного комплекса Москвы отметил, что ежедневно больше 200 тысяч специалистов обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки миллионов москвичей и гостей столицы. "Дорогие работники и ветераны транспортного комплекса Москвы, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Московский транспорт - это профессионализм. Ежедневно больше 200 тысяч специалистов обеспечивают комфортные, быстрые и безопасные поездки миллионов москвичей и гостей столицы", - написал он в Telegram-канале. Собянин отметил, что за последние 15 лет сформирован новый рельсовый каркас столицы, обновлен состав метро и наземный городской транспорт, запущены единственные в мире круглогодичные маршруты электросудов, создан цивилизованный рынок таксомоторных перевозок и самый крупный парк каршеринга. "Московский транспорт - это драйвер развития города. Куда приходят метро и магистрали, там начинается новая жизнь. Яркие тому примеры - проекты БКЛ, МЦК, МЦД, МСД, которые дали мощный толчок обновлению многих городских территорий", - подчеркнул мэр. Собянин добавил, что вместе с работниками транспортного комплекса в Москве будут продолжать работу над повышением мобильности столицы и ростом популярности городского транспорта. "И, конечно, Московский транспорт - это любовь к родной столице. Спасибо вам, дорогие друзья, за добросовестный труд и огромный вклад в создание лучшего города Земли. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", - написал мэр.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028466376.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин, земля, московское центральное кольцо (мцк)