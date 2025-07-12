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Предполагаемый виновник ДТП на набережной в Москве был пьян - РИА Новости, 12.07.2025
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01:16 12.07.2025 (обновлено: 06:38 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/moskva-2028706758.html
Предполагаемый виновник ДТП на набережной в Москве был пьян
Предполагаемый виновник ДТП на набережной в Москве был пьян - РИА Новости, 12.07.2025
Предполагаемый виновник ДТП на набережной в Москве был пьян
Предполагаемый водитель автомобиля, влетевшего в людей на набережной в Москве, был нетрезв, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T01:16:00+03:00
2025-07-12T06:38:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предполагаемый водитель автомобиля, влетевшего в людей на набережной в Москве, был нетрезв, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии", — сказал собеседник агентства. Столичный департамент транспорта сообщал, что у дома 1 на Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУ СК РФ, была организована доследственная проверка. Также в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что предварительно, водитель — студент 2001 года рождения. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он признал вину.
https://ria.ru/20250712/moskva-2028706642.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Предполагаемый виновник ДТП на набережной в Москве был пьян

Предполагаемый водитель автомобиля, влетевшего в людей в Москве, был нетрезв

© Фото : депздрав МосквыДТП на Бережковской набережной в Москве
ДТП на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : депздрав Москвы
ДТП на Бережковской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предполагаемый водитель автомобиля, влетевшего в людей на набережной в Москве, был нетрезв, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии", — сказал собеседник агентства.
Столичный департамент транспорта сообщал, что у дома 1 на Бережковской набережной легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, совершившую наезд, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУ СК РФ, была организована доследственная проверка.
Также в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что предварительно, водитель — студент 2001 года рождения. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что он признал вину.
Автомобиль, сбивший людей на Бережковской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Предполагаемый виновник ДТП в Москве признал вину
01:13
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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