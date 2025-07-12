https://ria.ru/20250712/moskva-2028706493.html

Движение на Бережковской набережной восстановили после ДТП

Движение на Бережковской набережной восстановили после ДТП - РИА Новости, 12.07.2025

Движение на Бережковской набережной восстановили после ДТП

Движение на Бережковской набережной в Москве, где легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:10:00+03:00

2025-07-12T01:10:00+03:00

2025-07-12T01:10:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на Бережковской набережной в Москве, где легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, восстановлено, сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале. "Движение на Бережковской набережной восстановлено", - говорится в сообщении. Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Движение было затруднено. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны. Как сообщали в столичном ГСУ СК рф, была организована доследственная проверка. Также в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что предварительно, водитель - студент 2001 года рождения.

https://ria.ru/20250712/mashina-2028705042.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)