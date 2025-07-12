https://ria.ru/20250712/moskva-2028705564.html

У вероятного виновника ДТП на набережной в Москве есть неоплаченные штрафы

У вероятного виновника ДТП на набережной в Москве есть неоплаченные штрафы - РИА Новости, 12.07.2025

У вероятного виновника ДТП на набережной в Москве есть неоплаченные штрафы

У мужчины, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, влетевшего в людей в Москве, есть неоплаченные штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:48:00+03:00

2025-07-12T00:48:00+03:00

2025-07-12T00:48:00+03:00

происшествия

москва

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федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. У мужчины, который, предположительно, находился за рулем автомобиля, влетевшего в людей в Москве, есть неоплаченные штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. Согласно материалам, молодой человек 2001 года рождения задолжал 2,1 тысячи рублей по штрафам ГИБДД, все три исполнительных производств возбуждены в конце июня этого года. Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны.

https://ria.ru/20250712/mashina-2028705042.html

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происшествия, москва, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), гибдд мвд рф