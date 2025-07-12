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Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова - РИА Новости, 12.07.2025
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09:38 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028728123.html
Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова
Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова - РИА Новости, 12.07.2025
Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова
Украинским детям в детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом, в книгах демонстрируют непрезентабельный образ... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:38:00+03:00
2025-07-12T09:38:00+03:00
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татьяна москалькова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинским детям в детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом, в книгах демонстрируют непрезентабельный образ русских военных, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы выезжали в те регионы, которые освобождены от нацистов, и в том числе в школы, детские сады, где собирали книжки, это украинские школы. Они у нас хранятся в музее. С детского возраста в ярких, красивых детских книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий, то он симпатично одетый, он презентабелен, а русский военный, он будет с бутылкой водки, с сигаретой", - сказала Москалькова. Уполномоченный отметила, что именно эта ложь, которая внедряется в умы детей, проросла в "страшные явления неонацизма" на Украине. "То, что было в Донецке и Луганске, когда невозможно было детям говорить на том языке, на котором выросли их родители, их убивали за то, что они сохраняли свою культуру, - вот этот неонацизм нельзя не видеть. И об этом нужно говорить громко", - добавила она. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, владимир путин, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, В мире
Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова

Москалькова: украинским детям прививают ненависть к русскому языку с детсада

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинским детям в детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом, в книгах демонстрируют непрезентабельный образ русских военных, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы выезжали в те регионы, которые освобождены от нацистов, и в том числе в школы, детские сады, где собирали книжки, это украинские школы. Они у нас хранятся в музее. С детского возраста в ярких, красивых детских книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий, то он симпатично одетый, он презентабелен, а русский военный, он будет с бутылкой водки, с сигаретой", - сказала Москалькова.
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Уполномоченный отметила, что именно эта ложь, которая внедряется в умы детей, проросла в "страшные явления неонацизма" на Украине.
"То, что было в Донецке и Луганске, когда невозможно было детям говорить на том языке, на котором выросли их родители, их убивали за то, что они сохраняли свою культуру, - вот этот неонацизм нельзя не видеть. И об этом нужно говорить громко", - добавила она.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВ мире
 
 
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