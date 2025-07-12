https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028728123.html

Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова

Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова - РИА Новости, 12.07.2025

Украинским детям прививают ненависть к русскому языку, заявила Москалькова

Украинским детям в детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом, в книгах демонстрируют непрезентабельный образ... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:38:00+03:00

2025-07-12T09:38:00+03:00

2025-07-12T09:38:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

татьяна москалькова

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149920/84/1499208417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a602b205dd5e101bf105aeeeb88797b.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Украинским детям в детских садах и школах насаждают ненависть к русскому языку, русским людям и России в целом, в книгах демонстрируют непрезентабельный образ русских военных, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Мы выезжали в те регионы, которые освобождены от нацистов, и в том числе в школы, детские сады, где собирали книжки, это украинские школы. Они у нас хранятся в музее. С детского возраста в ярких, красивых детских книжках насаждается ненависть к русскому языку, к русскому человеку, к России в целом. На этих картинках вы увидите, что если это украинский военнослужащий, то он симпатично одетый, он презентабелен, а русский военный, он будет с бутылкой водки, с сигаретой", - сказала Москалькова. Уполномоченный отметила, что именно эта ложь, которая внедряется в умы детей, проросла в "страшные явления неонацизма" на Украине. "То, что было в Донецке и Луганске, когда невозможно было детям говорить на том языке, на котором выросли их родители, их убивали за то, что они сохраняли свою культуру, - вот этот неонацизм нельзя не видеть. И об этом нужно говорить громко", - добавила она. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20250712/tramp-2028716498.html

https://ria.ru/20250429/retsept-2013968340.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, татьяна москалькова, владимир путин, в мире