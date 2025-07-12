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Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов - РИА Новости, 12.07.2025
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05:28 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028716024.html
Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов
Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов - РИА Новости, 12.07.2025
Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что считает правильным расширение полномочий российских омбудсменов... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:28:00+03:00
2025-07-12T05:28:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что считает правильным расширение полномочий российских омбудсменов для работы с семьями военнопленных. Уполномоченный особо подчеркнула, что близкие людей, попавших в плен, нуждаются в социальном патронаже, как семьи без вести пропавших. "Я думаю, что можно было бы, наверное, расширить в законе об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации его функционал и задачи, определив, что уполномоченный занимается не только восстановлением нарушенных прав, но и содействием в реализации прав и свобод человека и гражданина", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, нужно ли законодательно расширить полномочия омбудсменов для работы с семьями военнопленных. Сейчас, по ее словам, в Федеральном конституционном законе, на основании которого работают омбудсмены, не прописана такая обязанность, как сопровождение заявителя.
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов

Москалькова: нужно расширить полномочия омбудсменов для работы с семьями пленных

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что считает правильным расширение полномочий российских омбудсменов для работы с семьями военнопленных.
Уполномоченный особо подчеркнула, что близкие людей, попавших в плен, нуждаются в социальном патронаже, как семьи без вести пропавших.
"Я думаю, что можно было бы, наверное, расширить в законе об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации его функционал и задачи, определив, что уполномоченный занимается не только восстановлением нарушенных прав, но и содействием в реализации прав и свобод человека и гражданина", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, нужно ли законодательно расширить полномочия омбудсменов для работы с семьями военнопленных.
Сейчас, по ее словам, в Федеральном конституционном законе, на основании которого работают омбудсмены, не прописана такая обязанность, как сопровождение заявителя.
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