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Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов
Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов - РИА Новости, 12.07.2025
Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что считает правильным расширение полномочий российских омбудсменов... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:28:00+03:00
2025-07-12T05:28:00+03:00
2025-07-12T05:28:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости заявила, что считает правильным расширение полномочий российских омбудсменов для работы с семьями военнопленных. Уполномоченный особо подчеркнула, что близкие людей, попавших в плен, нуждаются в социальном патронаже, как семьи без вести пропавших. "Я думаю, что можно было бы, наверное, расширить в законе об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации его функционал и задачи, определив, что уполномоченный занимается не только восстановлением нарушенных прав, но и содействием в реализации прав и свобод человека и гражданина", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, нужно ли законодательно расширить полномочия омбудсменов для работы с семьями военнопленных. Сейчас, по ее словам, в Федеральном конституционном законе, на основании которого работают омбудсмены, не прописана такая обязанность, как сопровождение заявителя.
https://ria.ru/20250711/pomosch-2028534754.html
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова выступила за расширение полномочий омбудсменов
Москалькова: нужно расширить полномочия омбудсменов для работы с семьями пленных