https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028709281.html
Москалькова рассказала, о чем ее попросили украинские военнопленные
Москалькова рассказала, о чем ее попросили украинские военнопленные - РИА Новости, 12.07.2025
Москалькова рассказала, о чем ее попросили украинские военнопленные
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что украинские военнопленные, которых она посещала, попросили... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:28:00+03:00
2025-07-12T02:28:00+03:00
2025-07-12T05:56:00+03:00
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татьяна москалькова
дмитрий лубинец
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международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что украинские военнопленные, которых она посещала, попросили ее о книгах, крестиках и Библии, их просьбы были выполнены. Она напомнила, что с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и смотрят за условиями их содержания. "Если нужна им медицинская помощь, стараемся обратить внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь. Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И буквально вот из этого места, где мы находились, направили водителей в город, в ближайшей церкви закупили для них крестики, и они были очень довольны", — сказала она. По словам Москальковой, России крайне важно, чтобы и Международный Комитет Красного Креста (МККК) посещал российских пленных на Украине, давал им возможность получать письма от близких. "Вот буквально в последний обмен я получила большую пачку писем от украинских родственников для военнопленных, и также мы передаем письма и для наших пленных... В последний обмен я спрашивала у ребят, дошли ли наши посылки, и они говорят: вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся", — добавила федеральный омбудсмен.
https://ria.ru/20250711/moskalkova-2028506708.html
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россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Москалькова рассказала, о чем ее попросили украинские военнопленные
Москалькова: украинские пленные просили о книгах, крестиках и Библии
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что украинские военнопленные, которых она посещала, попросили ее о книгах, крестиках и Библии, их просьбы были выполнены.
Она напомнила, что с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом
они осуществляют взаимные посещения военнопленных и смотрят за условиями их содержания.
"Если нужна им медицинская помощь, стараемся обратить внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь. Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И буквально вот из этого места, где мы находились, направили водителей в город, в ближайшей церкви закупили для них крестики, и они были очень довольны", — сказала она.
По словам Москальковой
, России
крайне важно, чтобы и Международный Комитет Красного Креста (МККК)
посещал российских пленных на Украине, давал им возможность получать письма от близких.
"Вот буквально в последний обмен я получила большую пачку писем от украинских родственников для военнопленных, и также мы передаем письма и для наших пленных... В последний обмен я спрашивала у ребят, дошли ли наши посылки, и они говорят: вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся", — добавила федеральный омбудсмен.