https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028709281.html

Москалькова рассказала, о чем ее попросили украинские военнопленные

Москалькова рассказала, о чем ее попросили украинские военнопленные - РИА Новости, 12.07.2025

Москалькова рассказала, о чем ее попросили украинские военнопленные

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что украинские военнопленные, которых она посещала, попросили... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:28:00+03:00

2025-07-12T02:28:00+03:00

2025-07-12T05:56:00+03:00

россия

украина

татьяна москалькова

дмитрий лубинец

верховная рада украины

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала, что украинские военнопленные, которых она посещала, попросили ее о книгах, крестиках и Библии, их просьбы были выполнены. Она напомнила, что с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом они осуществляют взаимные посещения военнопленных и смотрят за условиями их содержания. "Если нужна им медицинская помощь, стараемся обратить внимание учреждений, где находятся эти люди, и оказать им эту помощь. Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии. И буквально вот из этого места, где мы находились, направили водителей в город, в ближайшей церкви закупили для них крестики, и они были очень довольны", — сказала она. По словам Москальковой, России крайне важно, чтобы и Международный Комитет Красного Креста (МККК) посещал российских пленных на Украине, давал им возможность получать письма от близких. "Вот буквально в последний обмен я получила большую пачку писем от украинских родственников для военнопленных, и также мы передаем письма и для наших пленных... В последний обмен я спрашивала у ребят, дошли ли наши посылки, и они говорят: вы даже не представляете, насколько для нас важно было получать весточку из дома, от родных, близких, это то, что вселяло в нас веру, что нас обязательно спасут и обязательно наши близкие нас дождутся", — добавила федеральный омбудсмен.

https://ria.ru/20250711/moskalkova-2028506708.html

https://ria.ru/20250711/rossija-2028481490.html

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россия, украина, татьяна москалькова, дмитрий лубинец, верховная рада украины, международный комитет красного креста (мккк)