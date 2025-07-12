https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028815325.html

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в захвате контроля над юстицией

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в захвате контроля над юстицией - РИА Новости, 12.07.2025

Экс-премьер Молдавии обвинил власти в захвате контроля над юстицией

Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил правящую политсилу "Действие и солидарность" (ПДС) в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:47:00+03:00

2025-07-12T21:47:00+03:00

2025-07-12T21:47:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 июл — РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат обвинил правящую политсилу "Действие и солидарность" (ПДС) в системном захвате контроля над судебной системой, комментируя решение Союза адвокатов о забастовке в стране. Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Согласно официальному заявлению организации, законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают её в "политически подчинённую структуру". Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов, - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. "Объявленная адвокатами забастовка – это реакция на финальный аккорд ПДС и режима (президента Молдавии Майи - ред.) Санду в попытке захватить контроль над судебной системой и юстиции в целом. Правительство через эту правовую норму желает руководить и адвокатурой, отменить ее автономию и подчинить министерству юстиции. Это завершающий этап плана, который они начали давно", — заявил экс-премьер в эфире кишиневского телеканала TVC21.По словам Филата, власти последовательно устанавливали контроль над всеми звеньями судебной системы. "Сначала они захватили контроль над Высшим советом магистратуры, затем через веттинги (процедуры проверки судей - ред.) разместили своих людей в Верховном суде, апелляционных судах. С прокурорами поступили так же", — добавил политик. Кроме того, Филат обвинил власти в лицемерии относительно европейских ценностей. "Они говорят о Европейском союзе, но то, что они делают, прямо противоположно европейским ценностям, только на это злоупотребление навешивают европейский флаг, чтобы обманывать людей", - подчеркнул оппозиционер. Экс-премьер призвал адвокатов "не повторить ошибок судей и прокуроров", которые не смогли объединиться для защиты независимости юстиции. "Если не поймут, что их профессия свободная, что никто не имеет права диктовать им извне, их тоже сломают", — считает Филат. Критика Филата прозвучала менее чем за два месяца до парламентских выборов в Молдавии, где оппозиция обещает пересмотреть судебную реформу ПДС. Ранее власти Молдавии заявляли о приверженности курсу на реформирование судебной системы в соответствии с европейскими стандартами. Проведение реформы юстиции является одним из ключевых условий для начала переговоров о вступлении страны в Европейский союз, однако заявленные цели остались нереализованными. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250712/zabastovka-2028741720.html

https://ria.ru/20250710/moldaviya-2028454384.html

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Наталья Макарова

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