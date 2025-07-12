Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 12.07.2025 (обновлено: 13:30 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028744497.html
Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС
Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС - РИА Новости, 12.07.2025
Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не рваться в ЕС, где их никто не ждет, и привел пример Украины. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:13:00+03:00
2025-07-12T13:30:00+03:00
в мире
молдавия
украина
россия
мария захарова
игорь додон
александр лукашенко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028742140_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_019ea0ff4e6f8652625e2341f14ccdd3.jpg
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не рваться в ЕС, где их никто не ждет, и привел пример Украины. Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. "Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта. В сообщении агентства поясняется, что во время беседы речь шла о Евросоюзе. "Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получаем. Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное", - сказал Лукашенко. Он также вспомнил, как Додону в должности президента "приходилось прорубать окно снова сюда на восток - в Беларусь, Россию - для того, чтобы жил народ Молдовы". "Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен", - добавил Лукашенко. Он отметил, что в советские времена много раз бывал в Кишиневе и не только. "Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит, и в этой ситуации, и в будущем, - скажи, мы будем рядом с нашими друзьями", - подчеркнул белорусский президент. Молдавский политик выразил солидарность с мнением Лукашенко о необходимости для Молдавии сделать правильный геополитический выбор. Додон заметил, что во время референдума о присоединении к ЕС в 2024 году большинство граждан Молдавии, проживающих внутри страны, проголосовали против евроинтеграции. "Молдаване хотят дружить со всеми в мире. И с Европой, конечно. Они наши соседи. Но без России, без СНГ, без ЕАЭС… (также не обойтись ред.)", - сказал он.Додон поблагодарил Лукашенко за то, что в 2018 году президент Белоруссии и другие лидеры ЕАЭС поддержали решение о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя в ЕАЭС. "Мы первая страна в мире, которая получила статус наблюдателя в ЕАЭС. К сожалению, нынешние власти этого не используют", - сказал он.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250712/narod-2028743066.html
https://ria.ru/20250708/lukashenko-2028014818.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028742140_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f4d23caa4806cf0abab34226e08c7d80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, россия, мария захарова, игорь додон, александр лукашенко, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Мария Захарова, Игорь Додон, Александр Лукашенко, Евросоюз
Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС

Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не рваться в ЕС, где их никто не ждет

© Фото : Пул ПервогоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Пул Первого
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон во время встречи в Минске
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не рваться в ЕС, где их никто не ждет, и привел пример Украины.
Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лукашенко не верит, что народ Молдавии может отказаться от независимости
Вчера, 12:59
"Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта.
В сообщении агентства поясняется, что во время беседы речь шла о Евросоюзе. "Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получаем. Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное", - сказал Лукашенко.
Он также вспомнил, как Додону в должности президента "приходилось прорубать окно снова сюда на восток - в Беларусь, Россию - для того, чтобы жил народ Молдовы". "Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен", - добавил Лукашенко.
Он отметил, что в советские времена много раз бывал в Кишиневе и не только. "Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит, и в этой ситуации, и в будущем, - скажи, мы будем рядом с нашими друзьями", - подчеркнул белорусский президент.
Молдавский политик выразил солидарность с мнением Лукашенко о необходимости для Молдавии сделать правильный геополитический выбор. Додон заметил, что во время референдума о присоединении к ЕС в 2024 году большинство граждан Молдавии, проживающих внутри страны, проголосовали против евроинтеграции. "Молдаване хотят дружить со всеми в мире. И с Европой, конечно. Они наши соседи. Но без России, без СНГ, без ЕАЭС… (также не обойтись ред.)", - сказал он.
Додон поблагодарил Лукашенко за то, что в 2018 году президент Белоруссии и другие лидеры ЕАЭС поддержали решение о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя в ЕАЭС. "Мы первая страна в мире, которая получила статус наблюдателя в ЕАЭС. К сожалению, нынешние власти этого не используют", - сказал он.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на ферму по содержанию и выращиванию племенных коз в Могилевской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Лукашенко рассказал, чем его угостил Путин
8 июля, 19:47
 
В миреМолдавияУкраинаРоссияМария ЗахароваИгорь ДодонАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала