https://ria.ru/20250712/moldaviya-2028744497.html

Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС

Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС - РИА Новости, 12.07.2025

Лукашенко посоветовал молдаванам не рваться в ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не рваться в ЕС, где их никто не ждет, и привел пример Украины. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:13:00+03:00

2025-07-12T13:13:00+03:00

2025-07-12T13:30:00+03:00

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал гражданам Молдавии не рваться в ЕС, где их никто не ждет, и привел пример Украины. Лукашенко в субботу в Минске проводит встречу с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя Партии социалистов Молдавии. "Мой вам совет древнего политика: не рвитесь вы ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет", - сказал Лукашенко во время встречи. Его слова приводит агентство Белта. В сообщении агентства поясняется, что во время беседы речь шла о Евросоюзе. "Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через ЕС хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать, не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получаем. Вы что, думаете, молдаван там ждут и особое будет отношение? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее и тому подобное", - сказал Лукашенко. Он также вспомнил, как Додону в должности президента "приходилось прорубать окно снова сюда на восток - в Беларусь, Россию - для того, чтобы жил народ Молдовы". "Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен", - добавил Лукашенко. Он отметил, что в советские времена много раз бывал в Кишиневе и не только. "Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит, и в этой ситуации, и в будущем, - скажи, мы будем рядом с нашими друзьями", - подчеркнул белорусский президент. Молдавский политик выразил солидарность с мнением Лукашенко о необходимости для Молдавии сделать правильный геополитический выбор. Додон заметил, что во время референдума о присоединении к ЕС в 2024 году большинство граждан Молдавии, проживающих внутри страны, проголосовали против евроинтеграции. "Молдаване хотят дружить со всеми в мире. И с Европой, конечно. Они наши соседи. Но без России, без СНГ, без ЕАЭС… (также не обойтись ред.)", - сказал он.Додон поблагодарил Лукашенко за то, что в 2018 году президент Белоруссии и другие лидеры ЕАЭС поддержали решение о предоставлении Молдавии статуса наблюдателя в ЕАЭС. "Мы первая страна в мире, которая получила статус наблюдателя в ЕАЭС. К сожалению, нынешние власти этого не используют", - сказал он.Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250712/narod-2028743066.html

https://ria.ru/20250708/lukashenko-2028014818.html

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в мире, молдавия, украина, россия, мария захарова, игорь додон, александр лукашенко, евросоюз