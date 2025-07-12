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Умер последний в Молдавии ветеран ВОВ - РИА Новости, 12.07.2025
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12:05 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/moldavija-2028738017.html
Умер последний в Молдавии ветеран ВОВ
Умер последний в Молдавии ветеран ВОВ - РИА Новости, 12.07.2025
Умер последний в Молдавии ветеран ВОВ
Последний в Молдавии ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Филандин, участник штурма Берлина, начавший боевой путь в 1941 году, скончался в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:05:00+03:00
2025-07-12T12:05:00+03:00
в мире
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кишинев
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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Последний в Молдавии ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Филандин, участник штурма Берлина, начавший боевой путь в 1941 году, скончался в субботу на 104-ом году жизни, сообщил РИА Новости руководитель координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "На 104-ом году жизни в субботу в строй Бессмертного полка встал ветеран ВОВ, кавалер двух орденов Красной Звезды, участник штурма Берлина, старший лейтенант Владимир Иванович Филандин. Он — последний в республике, кто пешком, в сапогах, через окопы, траншеи и медсанбаты прошёл от Москвы до Берлина. Владимир Иванович стоял в строю до конца — в прямом и самом глубоком смысле этого слова", — отметил Петрович. Филандин был кавалером двух орденов Красной Звезды и участвовал в штурме Берлина в звании старшего лейтенанта. Он проживал в Кишиневе, принимал участие в памятных мероприятиях и оставался активным участником ветеранского сообщества. "Это не просто утрата одного человека — это уход целой эпохи. Мы потеряли живую связь с самой драматичной и героической страницей истории XX века", — добавил Петрович. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20250509/vov-2015915398.html
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в мире, молдавия, берлин (город), кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Берлин (город), Кишинев, Майя Санду
Умер последний в Молдавии ветеран ВОВ

Умер последний в Молдавии ветеран ВОВ Филандин, начавший боевой путь в 1941 году

© Русский историко - патриотический клубВетеран Великой Отечественной войны Владимир Филандин
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филандин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Русский историко - патриотический клуб
Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Филандин. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июл – РИА Новости. Последний в Молдавии ветеран Великой Отечественной войны Владимир Иванович Филандин, участник штурма Берлина, начавший боевой путь в 1941 году, скончался в субботу на 104-ом году жизни, сообщил РИА Новости руководитель координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"На 104-ом году жизни в субботу в строй Бессмертного полка встал ветеран ВОВ, кавалер двух орденов Красной Звезды, участник штурма Берлина, старший лейтенант Владимир Иванович Филандин. Он — последний в республике, кто пешком, в сапогах, через окопы, траншеи и медсанбаты прошёл от Москвы до Берлина. Владимир Иванович стоял в строю до конца — в прямом и самом глубоком смысле этого слова", — отметил Петрович.
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Филандин был кавалером двух орденов Красной Звезды и участвовал в штурме Берлина в звании старшего лейтенанта. Он проживал в Кишиневе, принимал участие в памятных мероприятиях и оставался активным участником ветеранского сообщества.
«
"Это не просто утрата одного человека — это уход целой эпохи. Мы потеряли живую связь с самой драматичной и героической страницей истории XX века", — добавил Петрович.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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