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Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони - РИА Новости, 12.07.2025
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони
Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик рассказал РИА Новости, что его мобилизовали, несмотря то что, у нее была бронь. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T01:19:00+03:00
2025-07-12T01:19:00+03:00
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КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик рассказал РИА Новости, что его мобилизовали, несмотря то что, у нее была бронь. "Остановилась машина полицейская... Я говорю, у меня (есть) бронь... Они такие говорят, вот сейчас все проверим - и мимо военкомата кружочек сделали, и поехали в полицейский участок... Там продержали меня до вечера. Вечером уже пробили мою бронь. Сказали, у вас бронь снята 14 февраля этого года", - рассказал военнопленный. До мобилизации Колашик работал монтером путей на железной дороге. Военкомат выдавал таким специалистам бронь от министерства экономики. "Нам давали бумажечку такую (бронь - ред). Получается, предприятие связывалось с военкоматом и, я так понимаю, платило деньги за каждого рабочего, чтобы они не забирали (его на фронт - ред.)", - объяснил военнопленный. По словам Колашика, ранее бронь продляли несколько раз. Однако на работе ему ответили, что ее сняли по приказу из Киева. "Я мастеру позвонил своему, говорю, в чем проблема? У меня же бронь. А он говорит, вот там в Киеве что-то мутят, а мы собираемся подать петицию на работе. Вы держите связь с родителями", - добавил военнопленный. Ранее в пророссийском подполье сообщил РИА Новости, что киевские власти спустили распоряжение снимать из-за нехватки людей на фронте бронь с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).
https://ria.ru/20250711/plennyj-2028501477.html
https://ria.ru/20250711/vsu-2028472481.html
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киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони
Украинский пленный Колашик рассказал, что его мобилизовали вопреки брони
КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик рассказал РИА Новости, что его мобилизовали, несмотря то что, у нее была бронь.
"Остановилась машина полицейская... Я говорю, у меня (есть) бронь... Они такие говорят, вот сейчас все проверим - и мимо военкомата кружочек сделали, и поехали в полицейский участок... Там продержали меня до вечера. Вечером уже пробили мою бронь. Сказали, у вас бронь снята 14 февраля этого года", - рассказал военнопленный.
До мобилизации Колашик работал монтером путей на железной дороге. Военкомат выдавал таким специалистам бронь от министерства экономики.
"Нам давали бумажечку такую (бронь - ред). Получается, предприятие связывалось с военкоматом и, я так понимаю, платило деньги за каждого рабочего, чтобы они не забирали (его на фронт - ред.)", - объяснил военнопленный.
По словам Колашика, ранее бронь продляли несколько раз. Однако на работе ему ответили, что ее сняли по приказу из Киева
. "Я мастеру позвонил своему, говорю, в чем проблема? У меня же бронь. А он говорит, вот там в Киеве что-то мутят, а мы собираемся подать петицию на работе. Вы держите связь с родителями", - добавил военнопленный.
Ранее в пророссийском подполье сообщил РИА Новости, что киевские власти спустили распоряжение снимать из-за нехватки людей на фронте бронь с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).