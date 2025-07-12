https://ria.ru/20250712/mobilizatsiya-2028706915.html

Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони

Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони - РИА Новости, 12.07.2025

Украинский пленный рассказал, что его мобилизовали вопреки брони

Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик рассказал РИА Новости, что его мобилизовали, несмотря то что, у нее была бронь. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:19:00+03:00

2025-07-12T01:19:00+03:00

2025-07-12T01:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 12 июл - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Колашик рассказал РИА Новости, что его мобилизовали, несмотря то что, у нее была бронь. "Остановилась машина полицейская... Я говорю, у меня (есть) бронь... Они такие говорят, вот сейчас все проверим - и мимо военкомата кружочек сделали, и поехали в полицейский участок... Там продержали меня до вечера. Вечером уже пробили мою бронь. Сказали, у вас бронь снята 14 февраля этого года", - рассказал военнопленный. До мобилизации Колашик работал монтером путей на железной дороге. Военкомат выдавал таким специалистам бронь от министерства экономики. "Нам давали бумажечку такую (бронь - ред). Получается, предприятие связывалось с военкоматом и, я так понимаю, платило деньги за каждого рабочего, чтобы они не забирали (его на фронт - ред.)", - объяснил военнопленный. По словам Колашика, ранее бронь продляли несколько раз. Однако на работе ему ответили, что ее сняли по приказу из Киева. "Я мастеру позвонил своему, говорю, в чем проблема? У меня же бронь. А он говорит, вот там в Киеве что-то мутят, а мы собираемся подать петицию на работе. Вы держите связь с родителями", - добавил военнопленный. Ранее в пророссийском подполье сообщил РИА Новости, что киевские власти спустили распоряжение снимать из-за нехватки людей на фронте бронь с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей).

https://ria.ru/20250711/plennyj-2028501477.html

https://ria.ru/20250711/vsu-2028472481.html

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киев, вооруженные силы украины