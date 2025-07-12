https://ria.ru/20250712/mkad-2028809706.html

На участке МКАД восстановили движение после подтопления

На участке МКАД восстановили движение после подтопления - РИА Новости, 12.07.2025

На участке МКАД восстановили движение после подтопления

Движение на внешней стороне 16-го километре МКАД, где было подтопление проезжей части, восстановлено по трем полосам, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:06:00+03:00

2025-07-12T21:06:00+03:00

2025-07-12T21:13:00+03:00

происшествия

городское хозяйство москвы

москва

мкад

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 16-го километре МКАД, где было подтопление проезжей части, восстановлено по трем полосам, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Ранее в столичном департаменте транспорта информировали, что на внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) произошло подтопление проезжей части. На месте работали оперативные службы города. "Движение восстановлено по трем полосам", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, городское хозяйство москвы, москва, мкад