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На участке МКАД восстановили движение после подтопления
На участке МКАД восстановили движение после подтопления - РИА Новости, 12.07.2025
На участке МКАД восстановили движение после подтопления
Движение на внешней стороне 16-го километре МКАД, где было подтопление проезжей части, восстановлено по трем полосам, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:06:00+03:00
2025-07-12T21:06:00+03:00
2025-07-12T21:13:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение на внешней стороне 16-го километре МКАД, где было подтопление проезжей части, восстановлено по трем полосам, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Ранее в столичном департаменте транспорта информировали, что на внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) произошло подтопление проезжей части. На месте работали оперативные службы города. "Движение восстановлено по трем полосам", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, мкад
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, МКАД
На участке МКАД восстановили движение после подтопления
На внешней стороне 16-го км МКАД восстановили движение после подтопления