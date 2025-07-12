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НА МКАД подтопило проезжую часть
НА МКАД подтопило проезжую часть - РИА Новости, 12.07.2025
НА МКАД подтопило проезжую часть
Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:49:00+03:00
2025-07-12T18:49:00+03:00
2025-07-12T19:06:00+03:00
происшествия
мкад
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта."На внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дождь в Москве и Подмосковье
Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости.
Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град.
2025-07-12T18:49
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мкад, москва, видео
Происшествия, МКАД, Москва
НА МКАД подтопило проезжую часть
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта.
2025-07-12T18:49
true
PT0M37S
НА МКАД подтопило проезжую часть
На внешней стороне 16-го км МКАД подтопило проезжую часть, движение перекрыто