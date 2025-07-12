https://ria.ru/20250712/mkad-2028791494.html

НА МКАД подтопило проезжую часть

НА МКАД подтопило проезжую часть - РИА Новости, 12.07.2025

НА МКАД подтопило проезжую часть

Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T18:49:00+03:00

2025-07-12T18:49:00+03:00

2025-07-12T19:06:00+03:00

происшествия

мкад

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028798525_0:408:965:951_1920x0_80_0_0_ff8d71b5be449e3ce68627d34f22eda3.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта."На внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дождь в Москве и Подмосковье Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости. Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град. 2025-07-12T18:49 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мкад, москва, видео