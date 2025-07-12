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НА МКАД подтопило проезжую часть - РИА Новости, 12.07.2025
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18:49 12.07.2025 (обновлено: 19:06 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/mkad-2028791494.html
НА МКАД подтопило проезжую часть
НА МКАД подтопило проезжую часть - РИА Новости, 12.07.2025
НА МКАД подтопило проезжую часть
Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T18:49:00+03:00
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происшествия
мкад
москва
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта.&quot;На внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Дождь в Москве и Подмосковье
Юг Москвы, а также подмосковное Одинцово накрыл сильный ливень, который облегчил жару - температура воздуха снизилась до +25, передает корреспондент РИА Новости. Также в отдельных районах Москвы и Подмосковья выпал град.
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РИА Новости
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происшествия, мкад, москва, видео
Происшествия, МКАД, Москва
НА МКАД подтопило проезжую часть
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта.
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НА МКАД подтопило проезжую часть

На внешней стороне 16-го км МКАД подтопило проезжую часть, движение перекрыто

© Фото : соцсетиПодтопление на МКАДе
Подтопление на МКАДе - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : соцсети
Подтопление на МКАДе
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подтопление проезжей части произошло на внешней стороне 16-го километра МКАД, движение по внешней стороне МКАД перекрыто, сообщили в столичном департаменте транспорта.
«

"На внешней стороне 16-го километра МКАД (в районе съезда №15) произошло подтопление проезжей части. На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне МКАД перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в Telegram-канале ведомства.

 
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