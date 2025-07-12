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Шеф-повар Константин Ивлев находится в базе украинского "Миротворца" - РИА Новости, 12.07.2025
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10:52 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/mirovtorets-2028733434.html
Шеф-повар Константин Ивлев находится в базе украинского "Миротворца"
Шеф-повар Константин Ивлев находится в базе украинского "Миротворца" - РИА Новости, 12.07.2025
Шеф-повар Константин Ивлев находится в базе украинского "Миротворца"
Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев находится в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2021 года,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:52:00+03:00
2025-07-12T10:52:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
мария захарова
дунья миятович
константин ивлев
обсе
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев находится в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2021 года, свидетельствуют данные ресурса. В качестве причины внесения в базу указано "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" на территорию Крыма. В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Ивлев находится с 21 марта 2021 года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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в мире, республика крым, россия, украина, мария захарова, дунья миятович, константин ивлев, обсе, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Мария Захарова, Дунья Миятович, Константин Ивлев, ОБСЕ, ООН
Шеф-повар Константин Ивлев находится в базе украинского "Миротворца"

Ивлев находится в базе украинского националистического сайта "Миротворец"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКонстантин Ивлев
Константин Ивлев - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Константин Ивлев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российский шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев находится в базе скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец" с 2021 года, свидетельствуют данные ресурса.
В качестве причины внесения в базу указано "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" на территорию Крыма. В списках украинского националистического сайта "Миротворец" Ивлев находится с 21 марта 2021 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Светлана Ходченкова - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Партнершу Зеленского внесли в базу украинского "Миротворца"
5 июля, 03:07
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаМария ЗахароваДунья МиятовичКонстантин ИвлевОБСЕООН
 
 
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