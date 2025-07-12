https://ria.ru/20250712/miny-2028735387.html

Минск обеспокоен выходом ряда стран из конвенции о противопехотных минах

Минск обеспокоен выходом ряда стран из конвенции о противопехотных минах - РИА Новости, 12.07.2025

Минск обеспокоен выходом ряда стран из конвенции о противопехотных минах

Начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что вызывают обеспокоенность... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:21:00+03:00

2025-07-12T11:21:00+03:00

2025-07-12T11:21:00+03:00

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что вызывают обеспокоенность решения ряда стран выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. "Одним из проявлений дальнейшей деградации архитектуры международной безопасности стали решения руководства Польши, Финляндии и стран Балтии о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении", - говорится в статье Ревенко, опубликованной в издании минобороны "Белорусская военная газета. Во славу Родины". "Республика Беларусь… с обеспокоенностью воспринимает шаги других государств, приводящие к разрушению системы международного гуманитарного права. Решение, принятое рядом государств — членов НАТО и Украиной о выходе из Оттавской конвенции, будет иметь ряд долгосрочных негативных последствий как для самих этих стран, так и для всего мирового сообщества. Оно подвергнет новым вызовам и без того ослабленную систему международной безопасности", - подчеркнул Ревенко Он выступил за скорейшее возобновление всестороннего и всеобъемлющего диалога по теме механизмов разоружения и контроля над вооружениями. Он выразил недоумение, с какой легкостью государства отказались от не так давно взятых на себя ограничений. "Ведь на протяжении многих лет именно страны Европейского союза, в полном составе присоединившиеся к Оттавской конвенции, достаточно успешно убеждали мировое сообщество в необходимости ее выполнения", - подчеркнул Ревенко. Он напомнил, что Польша и Финляндия буквально недавно уничтожили более миллиона противопехотных мин каждая, аналогично поступили Латвия и Литва со своими запасами, а в Эстонии и вовсе не было противопехотных мин на момент ее присоединения к конвенции. "Ни одно из этих государств не имеет заминированных участков местности и сопутствующих проблем. Более того, они не только оказывали поддержку другим странам по вопросам уничтожения запасов противопехотных мин и гуманитарного разминирования, но и заявляют о готовности продолжить эту работу", - обратил внимание Ревенко. Он подчеркнул, что в 2006 году Литва совместно с Канадой даже предоставили безвозмездную финансовую помощь Белоруссии в уничтожении противопехотных мин тротилового наполнения, а в последующем Европейской комиссией было выделено порядка 4 миллионов евро для утилизации остававшихся в Белоруссии противопехотных мин типа ПФМ‑1. "Руководству этих стран необходимо непрерывно убеждать своих избирателей в росте мнимой военной угрозы со стороны Союзного государства. Приходится демонстрировать крайнюю озабоченность национальной безопасностью и активное противодействие "угрозе с Востока", неустанно удовлетворять растущие аппетиты военной машины в ущерб другим статьям расходов бюджета", - отметил Ревенко. Он подчеркнул, что неизбежным стало и появление круга лиц, рассчитывающих на быструю прибыль от милитаризации и лоббирующих ускоренное создание военных производств. Кроме того, продолжил Ревенко, возникла хорошая возможность запросить столь финансирование под конкретный "проект" у ЕС и НАТО. Он добавил, что Латвия, Литва, Польша и Финляндия уже планируют запуск производства мин. "Буквально недавно стало известно и о решении Украины выйти из Оттавской конвенции, хотя вопросы к Киеву по ее выполнению были уже давно. Решение о выходе из Оттавской конвенции подчеркивает намерение украинского руководства … добавит проблем с разминированием в будущем и с высокой долей вероятности приведет к новым жертвам среди мирного населения", - отметил Ревенко. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Россия и Белоруссия никогда не планировали никакого нападения на Европу. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

https://ria.ru/20250712/pechi-2028721379.html

https://ria.ru/20250710/belorussija-2028392832.html

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белоруссия, россия, польша, такер карлсон, владимир путин, александр лукашенко, евросоюз, нато, в мире