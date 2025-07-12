https://ria.ru/20250712/mid-2028743959.html
Ни одна задача меморандума с ООН об удобрениях не была решена, заявил МИД
Ни одна задача меморандума с ООН об удобрениях не была решена, заявил МИД - РИА Новости, 12.07.2025
Ни одна задача меморандума с ООН об удобрениях не была решена, заявил МИД
Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:07:00+03:00
2025-07-12T13:07:00+03:00
2025-07-12T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада, незаконных односторонних санкций против России, заявили в МИД РФ. Там сообщили о прошедших в пятницу консультациях между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и экспертами ООН по двустороннему меморандуму о нормализации российского сельхозэкспорта. "В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач: переподключение профильного "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний. Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего, Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В российском дипведомстве напомнили, что соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года. "Его дальнейшее продление не предусматривалось. Главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнули в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что динамика экспортных поставок российских удобрений и продовольствия сохранилась, что "оказало позитивное воздействие на стабилизацию цен на мировых рынках и преодоление кризисных явлений, что имеет первостепенное значение для стран Глобального Юга". "На повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20250711/udobreniya-2028664108.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, экономика
Россия, Стамбул, Сергей Вершинин, ООН, Россельхозбанк, Экономика
Ни одна задача меморандума с ООН об удобрениях не была решена, заявил МИД
МИД: ни одна задача меморандума с ООН об удобрениях не была решена из-за Запада
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ни одна из задач меморандума между Россией и ООН об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений не была решена из-за действий Запада, незаконных односторонних санкций против России, заявили в МИД РФ.
Там сообщили о прошедших в пятницу консультациях между замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и генсекретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и экспертами ООН по двустороннему меморандуму о нормализации российского сельхозэкспорта.
"В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач: переподключение профильного "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний. Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего, Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте
МИД России.
В российском дипведомстве напомнили, что соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года.
"Его дальнейшее продление не предусматривалось. Главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнули в МИД РФ.
Внешнеполитическое ведомство РФ заявило, что динамика экспортных поставок российских удобрений и продовольствия сохранилась, что "оказало позитивное воздействие на стабилизацию цен на мировых рынках и преодоление кризисных явлений, что имеет первостепенное значение для стран Глобального Юга".
"На повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года", - заключили в МИД РФ.