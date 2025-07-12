https://ria.ru/20250712/merts-2028706348.html

В соцсетях восприняли падение тарелки из рук Мерца как метафору

В соцсетях восприняли падение тарелки из рук Мерца как метафору - РИА Новости, 12.07.2025

В соцсетях восприняли падение тарелки из рук Мерца как метафору

Видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время мероприятия в Берлине выронил кусок торта, стремительно набирает популярность, вызывая множество... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T01:04:00+03:00

2025-07-12T01:04:00+03:00

2025-07-12T05:54:00+03:00

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Видео, на котором канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время мероприятия в Берлине выронил кусок торта, стремительно набирает популярность, вызывая множество саркастических комментариев — пользователи сравнивают падение тарелки из рук канцлера с тем, как глава правительства руководит страной. Инцидент произошел во вторник, 8 июля, накануне генеральных дебатов в Бундестаге, на ежегодном летнем приеме парламентской группы по вопросам малого и среднего бизнеса в Берлине. На мероприятии, где в неформальной обстановке собрались депутаты, министры и бизнес-партнеры, канцлер отрезал себе кусок от гигантского торта в форме карты Германии, но затем уронил вилку, а за ней и свою тарелку с десертом. Видео стало вирусным. Немецкоязычная публика в соцсетях восприняла инцидент как метафору.Так, пользователь TikTok под именем Klaudi написала: "У него не получается даже тарелку удержать". Другой автор комментария Solarfire сыронизировала: "Ловкость рейхсканцлера: он просто роняет страну. Я бы именно так это и интерпретировал". "Таков его истинный характер — роняет все", - заметила Michaela Klaus. "Да что он вообще может", — добавил wolfgang290764. А пользователь Pianoman Alex увидел в этом символизм: "Таково и его отношение к избирателям — просто берет и роняет их!"Также в комментариях упоминалась тема поддержки Украины. "Еще пару дней назад говорил, что не пьет… Опять соврал… Наш украинский канцлер, мы же тебя видим и слышим… Не надо нас дурачить — не все такие глупые", — написал пользователь userg24bm0w9bb.

https://ria.ru/20250710/merts-2028371811.html

https://ria.ru/20250709/kosachev-2028239157.html

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в мире, германия, технологии, берлин (город), украина, фридрих мерц, бундестаг германии