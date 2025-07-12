https://ria.ru/20250712/mashina-2028705042.html

Опубликовано фото машины, которая сбила людей на набережной в Москве

Опубликовано фото машины, которая сбила людей на набережной в Москве - РИА Новости, 12.07.2025

Опубликовано фото машины, которая сбила людей на набережной в Москве

Прокуратура опубликовала фотографию найденной машины, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, в салоне находились мужчина и женщина,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T00:36:00+03:00

2025-07-12T00:36:00+03:00

2025-07-12T00:36:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Прокуратура опубликовала фотографию найденной машины, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, в салоне находились мужчина и женщина, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале. "Автомобиль марки HIPhi Z, в салоне которого находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, установлен во втором Сетуньском проезде", - говорится в сообщении. Столичный департамент транспорта сообщал, что на Бережковской набережной, 1, легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура Москвы сообщала, что сбивший пешеходов водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и скрылся с места аварии. В столичном ГУМВД рассказали РИА Новости, что полиция нашла машину, водитель которой сбил людей на Бережковской набережной в Москве, находившиеся в авто задержаны. При этом столичный дептранс сообщил, что автомобиль виновника ДТП зафиксировали камеры. "Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале. При этом дептранс утверждает, что "водитель задержан".

https://ria.ru/20250712/moskva-2028704478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва