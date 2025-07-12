https://ria.ru/20250712/marshrutka-2028770640.html

В Симферополе маршрутка влетела в дорожное ограждение, есть пострадавшие

В Симферополе маршрутка влетела в дорожное ограждение, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.07.2025

В Симферополе маршрутка влетела в дорожное ограждение, есть пострадавшие

Маршрутка влетела в дорожное ограждение на мосту в Симферополе, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:38:00+03:00

2025-07-12T16:38:00+03:00

2025-07-12T16:49:00+03:00

происшествия

авто

республика крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Маршрутка влетела в дорожное ограждение на мосту в Симферополе, пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. "Предварительно установлено, что 55-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы проезжей части с последующим наездом на дорожное ограждение", - говорится в сообщении. По данным полиции, в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Начата проверка. На оперативном видео ведомства видно, что маршрутка въехала в дорожное ограждение на одном из мостов города. В свою очередь в прокуратуре республики сообщили, что ДТП произошло с участием маршрутного автобуса №4. В салоне находились восемь пассажиров.

https://ria.ru/20250712/ljudi-2028742893.html

республика крым

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происшествия, авто, республика крым, симферополь