https://ria.ru/20250712/makron-2028734837.html

Брижит Макрон в очередной раз публично унизила супруга

Брижит Макрон в очередной раз публично унизила супруга - РИА Новости, 12.07.2025

Брижит Макрон в очередной раз публично унизила супруга

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит снова публично унизила его, ускорив шаг и отпрянув от протянутой руки мужа во время визита в Великобританию. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:04:00+03:00

2025-07-12T11:04:00+03:00

2025-07-12T11:59:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит снова публично унизила его, ускорив шаг и отпрянув от протянутой руки мужа во время визита в Великобританию.Как видно на кадрах, пара идет рядом с Виндзорским замком вместе с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом, королем Карлом III и королевой Камиллой. При этом Брижит ускоряет шаг, идя впереди. Макрон попытался схватить ее за руку, но не дотянулся, так как первая леди убрала ее.Государственный визит французского президента в Британию продлился три дня. Во вторник, кода президентский самолет прибыл на военную базу Нортхолт, Брижит не приняла протянутую руку французского президента и начала спускаться, опираясь на поручень.Отношения Макрона и его супруги также привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от жены: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.

https://ria.ru/20250703/frantsiya-2027062974.html

https://ria.ru/20250223/brizhit-2000825074.html

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Бриджит Макрон унизила супруга во время официального визита в Великобританию Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит прибыли во вторник, 8 июля, в Лондон с трехдневным государственным визитом. Их приветствовали король Карл III и королева Камилла, а также Принц и принцесса Уэльские Кейт и Уильям. Это первый государственный визит европейского лидера в Великобританию после Brexit. 2025-07-12T11:04 true PT0M14S

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