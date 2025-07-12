https://ria.ru/20250712/lvov-2028736412.html

ВС России нанесли удары по украинским военным частям

ВС России нанесли удары по украинским военным частям - РИА Новости, 12.07.2025

ВС России нанесли удары по украинским военным частям

Удары нанесены по военным частям и тренировочным лагерям ВСУ во Львове, Черновцах и Луцке, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T11:38:00+03:00

2025-07-12T11:38:00+03:00

2025-07-12T11:38:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Удары нанесены по военным частям и тренировочным лагерям ВСУ во Львове, Черновцах и Луцке, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги ночью сообщали о взрывах на западе, северо-западе и в центральной части Украины - в Черновцах, Луцке (Волынская область), рядом с Черкассами и во Львове. Взрывы были слышны и в Киеве. "Львов, Черновцы, Луцк - массовая атака. Бьют по новым поставкам вооружений для бандеровцев. Есть "прилеты" в военные части и тренировочные лагеря", - рассказал собеседник агентства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, черновцы, львов, россия, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины