ВС России нанесли удары по украинским военным частям
ВС России нанесли удары по военным частям во Львове, Черновцах и Луцке
Военнослужащий в командном пункте . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Удары нанесены по военным частям и тренировочным лагерям ВСУ во Львове, Черновцах и Луцке, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Украинские СМИ на фоне воздушной тревоги ночью сообщали о взрывах на западе, северо-западе и в центральной части Украины - в Черновцах, Луцке (Волынская область), рядом с Черкассами и во Львове. Взрывы были слышны и в Киеве.
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"Львов, Черновцы, Луцк - массовая атака. Бьют по новым поставкам вооружений для бандеровцев. Есть "прилеты" в военные части и тренировочные лагеря", - рассказал собеседник агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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