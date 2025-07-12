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СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:45 12.07.2025 (обновлено: 06:48 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/lvov-2028718871.html
СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику
СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику
Здание крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" разрушено во Львове, утверждает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:45:00+03:00
2025-07-12T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
страна.ua
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Здание крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" разрушено во Львове, утверждает украинское издание "Страна.ua". "Во Львове во время ночного удара были разрушено здание корпорации "Электрон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины.
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в мире, львов, украина, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Страна.ua
СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику

Во Львове разрушено производящее электронику предприятие

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Здание крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" разрушено во Львове, утверждает украинское издание "Страна.ua".
"Во Львове во время ночного удара были разрушено здание корпорации "Электрон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины.
Украинские пожарные в Черкассах - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Рядом с Черкассами прогремели взрывы
03:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовУкраинаСтрана.ua
 
 
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