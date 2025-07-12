https://ria.ru/20250712/lvov-2028718871.html

СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику

СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику - РИА Новости, 12.07.2025

СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику

Здание крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" разрушено во Львове, утверждает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T06:45:00+03:00

2025-07-12T06:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Здание крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" разрушено во Львове, утверждает украинское издание "Страна.ua". "Во Львове во время ночного удара были разрушено здание корпорации "Электрон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины.

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