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СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику
СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику
Здание крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" разрушено во Львове, утверждает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:45:00+03:00
2025-07-12T06:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Здание крупного предприятия по производству различных видов электроники "Электрон" разрушено во Львове, утверждает украинское издание "Страна.ua". "Во Львове во время ночного удара были разрушено здание корпорации "Электрон", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В ночь на субботу украинские СМИ сообщали о серии взрывов во Львове и других городах Украины.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Украина, Страна.ua
СМИ: во Львове разрушено предприятие, производящее электронику
Во Львове разрушено производящее электронику предприятие