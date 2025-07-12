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СМИ: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов - РИА Новости, 12.07.2025
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06:44 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/los-andzheles-2028718725.html
СМИ: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов
СМИ: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов - РИА Новости, 12.07.2025
СМИ: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов
Лос-Анджелес будет оказывать прямую финансовую помощь в размере нескольких сотен долларов на человека для пострадавших от миграционных рейдов в городе, сообщает РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:44:00+03:00
2025-07-12T06:44:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лос-Анджелес будет оказывать прямую финансовую помощь в размере нескольких сотен долларов на человека для пострадавших от миграционных рейдов в городе, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление мэра города Карен Басс. "Мэр Карен Басс в пятницу объявила о плане предоставления прямой денежной помощи людям, пострадавшим от масштабных иммиграционных рейдов администрации Трампа", - пишет издание. Отмечается, что пострадавшие могут претендовать на платежные карты номиналом в несколько сотен долларов. Средства на это поступят не из городского бюджета, а от "партнеров-филантропов", уточняется в статье. Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции. После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
https://ria.ru/20250617/ssha-2023249838.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, министерство обороны сша, сан-франциско
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Министерство обороны США, Сан-Франциско
СМИ: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов

LA Times: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛос-Анджелес, Калифорния
Лос-Анджелес, Калифорния - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лос-Анджелес будет оказывать прямую финансовую помощь в размере нескольких сотен долларов на человека для пострадавших от миграционных рейдов в городе, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление мэра города Карен Басс.
"Мэр Карен Басс в пятницу объявила о плане предоставления прямой денежной помощи людям, пострадавшим от масштабных иммиграционных рейдов администрации Трампа", - пишет издание.
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Отмечается, что пострадавшие могут претендовать на платежные карты номиналом в несколько сотен долларов. Средства на это поступят не из городского бюджета, а от "партнеров-филантропов", уточняется в статье.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.
После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.
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