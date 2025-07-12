СМИ: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов
LA Times: Лос-Анджелес будет выдавать деньги пострадавшим от миграционных рейдов
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuЛос-Анджелес, Калифорния
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Лос-Анджелес, Калифорния. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Лос-Анджелес будет оказывать прямую финансовую помощь в размере нескольких сотен долларов на человека для пострадавших от миграционных рейдов в городе, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление мэра города Карен Басс.
"Мэр Карен Басс в пятницу объявила о плане предоставления прямой денежной помощи людям, пострадавшим от масштабных иммиграционных рейдов администрации Трампа", - пишет издание.
Отмечается, что пострадавшие могут претендовать на платежные карты номиналом в несколько сотен долларов. Средства на это поступят не из городского бюджета, а от "партнеров-филантропов", уточняется в статье.
Седьмого июня в центре Лос-Анджелеса состоялся масштабный рейд Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), в ходе которого было выявлено значительное число нелегальных мигрантов. На следующий день Белый дом объявил о введении в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес позднее заявили, что не обращались за помощью к нацгвардии, и подчеркнули, что решение о её вводе было принято без согласования с местными властями. В связи с этим Ньюсом ранее подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.
После беспорядков в Лос-Анджелесе, вспыхнувших в ответ на рейд ICE, протесты и демонстрации против политики администрации президента Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, включая Вашингтон.