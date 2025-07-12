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В Вологодской области обрушился мост, пострадали шесть человек
В Вологодской области обрушился мост, пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.07.2025
В Вологодской области обрушился мост, пострадали шесть человек
В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной пешеходный мост, не менее шести человек пострадали, сообщила пресс-служба губернатора. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:39:00+03:00
2025-07-12T15:39:00+03:00
2025-07-12T16:17:00+03:00
происшествия
вологодская область
юг
георгий филимонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл — РИА Новости. В Вологодской области во время крестного хода обрушился подвесной пешеходный мост, не менее шести человек пострадали, сообщила пресс-служба губернатора. "На данный момент сообщается о шести взрослых, которые поступили в приемное отделение центральной районной больницы", — говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что речь идет о мосте через реку Юг между поселком Дуниловским и деревней Дунилово Никольского округа.На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для их жизни нет. Губернатор Георгий Филимонов взял ситуацию под личный контроль. Он добавил, что пострадавших сейчас обследуют медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20250306/most-2003442628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вологодская область, юг, георгий филимонов
Происшествия, Вологодская область, Юг, Георгий Филимонов
В Вологодской области обрушился мост, пострадали шесть человек
В Вологодской области во время крестного хода рухнул подвесной мост