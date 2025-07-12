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Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение
Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 12.07.2025
Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение
Водителю автомобиля, сбившему пешеходов на набережной в Москве, предъявили обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T12:58:00+03:00
2025-07-12T12:58:00+03:00
2025-07-12T14:28:00+03:00
происшествия
москва
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людмила нефедова
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Водителю автомобиля, сбившему пешеходов на набережной в Москве, предъявили обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. "Предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК России. <...> В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Инцидент произошел в пятницу вечером на Бережковской набережной: 23-летний водитель легковушки наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали. По предварительным данным, пострадали пять человек, включая двоих детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, признал свою вину.
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ДТП на Бережковской набережной в Москве
Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. Водитель задержан. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. По информации Прокуратуры Москвы в ДТП есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
2025-07-12T12:58
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За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина
За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет.
2025-07-12T12:58
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PT0M15S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, людмила нефедова
Происшествия, Москва, Россия, Людмила Нефедова
Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение
Водителю авто, сбившему 5 человек на набережной в Москве, предъявили обвинение