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Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение

Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение - РИА Новости, 12.07.2025

Виновнику ДТП на набережной в Москве предъявили обвинение

Водителю автомобиля, сбившему пешеходов на набережной в Москве, предъявили обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T12:58:00+03:00

2025-07-12T12:58:00+03:00

2025-07-12T14:28:00+03:00

происшествия

москва

россия

людмила нефедова

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Водителю автомобиля, сбившему пешеходов на набережной в Москве, предъявили обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. "Предъявлено обвинение по пунктам "а", "б" части 2 статьи 264 УК России. <...> В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Инцидент произошел в пятницу вечером на Бережковской набережной: 23-летний водитель легковушки наехал на пешеходов и скрылся с места ДТП. Позднее его задержали. По предварительным данным, пострадали пять человек, включая двоих детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.Как сообщили РИА Новости в силовых структурах, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, признал свою вину.

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ДТП на Бережковской набережной в Москве Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. Водитель задержан. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. По информации Прокуратуры Москвы в ДТП есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. 2025-07-12T12:58 true PT0M28S

За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет. 2025-07-12T12:58 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, людмила нефедова