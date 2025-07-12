https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723763.html
Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению
Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению
Россия и КНДР планируют восстановить морское сообщение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:32:00+03:00
2025-07-12T08:32:00+03:00
2025-07-12T09:31:00+03:00
россия
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Россия и КНДР планируют восстановить морское сообщение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы движемся к тому, чтобы продвигать наше сотрудничество в регионы наших стран. Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Планируется возобновить и морское сообщение. Всё это будет развивать контакты между людьми", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), сергей лавров, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Лавров, В мире
Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению
Лавров: Россия и КНДР планируют возобновить морское сообщение