https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723763.html

Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению

Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров рассказал о планах России и КНДР по морскому сообщению

Россия и КНДР планируют восстановить морское сообщение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:32:00+03:00

2025-07-12T08:32:00+03:00

2025-07-12T09:31:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

сергей лавров

в мире

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Россия и КНДР планируют восстановить морское сообщение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы движемся к тому, чтобы продвигать наше сотрудничество в регионы наших стран. Восстановлено авиасообщение между Москвой, Хабаровском и Пхеньяном. Планируется возобновить и морское сообщение. Всё это будет развивать контакты между людьми", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html

россия

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, кндр (северная корея), сергей лавров, в мире