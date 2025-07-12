https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html

Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР

Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР

Развитие сотрудничества между РФ и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T08:22:00+03:00

2025-07-12T08:22:00+03:00

2025-07-12T09:31:00+03:00

кндр (северная корея)

корейский полуостров

россия

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Развитие сотрудничества между РФ и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы с моей коллегой Цой Сон Хи констатировали, что поступательное развитие наших отношений отвечает интересам наших стран, наших государств, способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028492485.html

кндр (северная корея)

корейский полуостров

россия

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2025

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кндр (северная корея), корейский полуостров, россия