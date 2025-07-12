Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 12.07.2025 (обновлено: 09:31 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html
Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР
Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР
Развитие сотрудничества между РФ и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T08:22:00+03:00
2025-07-12T09:31:00+03:00
кндр (северная корея)
корейский полуостров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028726908_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_df322557614dccd67fc2f4d7e5c58a7a.jpg
ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Развитие сотрудничества между РФ и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы с моей коллегой Цой Сон Хи констатировали, что поступательное развитие наших отношений отвечает интересам наших стран, наших государств, способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028492485.html
кндр (северная корея)
корейский полуостров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028726908_46:0:1184:853_1920x0_80_0_0_22d8ecbf447fe75fd2944e112a8a57bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кндр (северная корея), корейский полуостров, россия
КНДР (Северная Корея), Корейский полуостров, Россия
Лавров прокомментировал сотрудничество России и КНДР

Лавров: сотрудничество РФ и КНДР способствует стабилизации

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит переговоры с Министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в рамках второго раунда российско-корейского стратегического диалога
Читать ria.ru в
Дзен
ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Развитие сотрудничества между РФ и КНДР способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы с моей коллегой Цой Сон Хи констатировали, что поступательное развитие наших отношений отвечает интересам наших стран, наших государств, способствует стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров
11 июля, 09:09
 
КНДР (Северная Корея)Корейский полуостровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала