https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html

Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР

Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР

Участие северокорейских военных в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T05:02:00+03:00

2025-07-12T05:02:00+03:00

2025-07-12T05:11:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

курская область

сергей лавров

цой сон хи

корейская народная армия

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Участие северокорейских военных в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое братство", заявил глава МИД Сергей Лавров в начале встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. "В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", - сказал министр.

https://ria.ru/20250712/rossija-2028714907.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

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россия, кндр (северная корея), курская область, сергей лавров, цой сон хи, корейская народная армия