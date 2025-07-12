https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html
Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР
Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР
Участие северокорейских военных в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:02:00+03:00
2025-07-12T05:02:00+03:00
2025-07-12T05:11:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
курская область
сергей лавров
цой сон хи
корейская народная армия
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Участие северокорейских военных в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое братство", заявил глава МИД Сергей Лавров в начале встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане. "В ходе первого раунда наших стратегических переговоров вы охарактеризовали наш новый базовый стратегический договор как прочную основу непобедимого боевого братства. Эта ваша оценка получила зримое подтверждение в прямом практическом смысле ваших слов в Курской области, о чем вы упомянули, где героические военнослужащие, бойцы Корейской народной армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", - сказал министр.
https://ria.ru/20250712/rossija-2028714907.html
россия
кндр (северная корея)
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россия, кндр (северная корея), курская область, сергей лавров, цой сон хи, корейская народная армия
Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Корейская народная армия
Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР
Лавров: участие КНДР в освобождении Курской области доказывает боевое братство