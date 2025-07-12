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Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
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04:47 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028714444.html
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в корейском городе Вонсан, Лаврова встретила толпа с цветами и... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:47:00+03:00
2025-07-12T04:47:00+03:00
в мире
вонсан
кндр (северная корея)
россия
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ким чен ын
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в корейском городе Вонсан, Лаврова встретила толпа с цветами и рота почетного караула, передает корреспондент РИА Новости. "Здравствуйте!" - поприветствовал собравшихся российский министр. Девушка в национальном костюме подарила Лаврову букет. Встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. В Вонсане открылся пляжный курорт, который принял первых туристов 1 июля. 24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тысяч человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 километра. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей.
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028645554.html
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в мире, вонсан, кндр (северная корея), россия, сергей лавров, ким чен ын, александр мацегора
В мире, Вонсан, КНДР (Северная Корея), Россия, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, Александр Мацегора
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР

Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в корейском городе Вонсан, Лаврова встретила толпа с цветами и рота почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
"Здравствуйте!" - поприветствовал собравшихся российский министр. Девушка в национальном костюме подарила Лаврову букет.
Прибытие Лаврова в КНДР - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Лавров прибыл с визитом в КНДР
Вчера, 17:57
Встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.
В Вонсане открылся пляжный курорт, который принял первых туристов 1 июля. 24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.
Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тысяч человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 километра. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Россия не допустит провокаций против КНДР, заявил Лавров
Вчера, 09:09
 
В миреВонсанКНДР (Северная Корея)РоссияСергей ЛавровКим Чен ЫнАлександр Мацегора
 
 
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