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Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в корейском городе Вонсан, Лаврова встретила толпа с цветами и... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:47:00+03:00
2025-07-12T04:47:00+03:00
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в корейском городе Вонсан, Лаврова встретила толпа с цветами и рота почетного караула, передает корреспондент РИА Новости. "Здравствуйте!" - поприветствовал собравшихся российский министр. Девушка в национальном костюме подарила Лаврову букет. Встреча проходит в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран. В Вонсане открылся пляжный курорт, который принял первых туристов 1 июля. 24 июня председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны. На мероприятии присутствовал посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Сообщалось, что отели туристической зоны близ Вонсана рассчитаны на 20 тысяч человек, на территории построен открытый аквапарк. Протяженность пляжа составляет 4 километра. Власти республики планируют принимать здесь и иностранных гостей.
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028645554.html
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в мире, вонсан, кндр (северная корея), россия, сергей лавров, ким чен ын, александр мацегора
В мире, Вонсан, КНДР (Северная Корея), Россия, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, Александр Мацегора
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР
Лавров прибыл в Вонсан на переговоры с главой МИД КНДР