https://ria.ru/20250712/kuban-2028746728.html

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 12.07.2025

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, она продлилась почти три часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:42:00+03:00

2025-07-12T13:42:00+03:00

2025-07-12T13:42:00+03:00

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, она продлилась почти три часа, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении. Сигнал о беспилотной опасности в Краснодарском крае звучал второй раз за сутки: первое предупреждение в приложении МЧС было ночью с 23.21 (по московскому времени) 11 июля до 6.54 12 июля. Второе предупреждение поступило сегодня в 10.37.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html

краснодарский край

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)