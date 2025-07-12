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В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 12.07.2025
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, она продлилась почти три часа, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:42:00+03:00
2025-07-12T13:42:00+03:00
2025-07-12T13:42:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, она продлилась почти три часа, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении. Сигнал о беспилотной опасности в Краснодарском крае звучал второй раз за сутки: первое предупреждение в приложении МЧС было ночью с 23.21 (по московскому времени) 11 июля до 6.54 12 июля. Второе предупреждение поступило сегодня в 10.37.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность, продлившуюся почти три часа