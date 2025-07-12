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В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.07.2025
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11:00 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/kuban-2028734311.html
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 12.07.2025
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников
Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:00:00+03:00
2025-07-12T11:00:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028393617.html
краснодарский край
россия
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодарском крае объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Краснодарского края объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 12 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
"На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В оповещении МЧС призвали граждан отойти от окон и найти ближайшее укрытие без стекол, при падении БПЛА звонить 112.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.07.2025
10 июля, 16:25
 
Краснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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