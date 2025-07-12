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Константинов заявил о превращении Украины в безжизненную пустыню - РИА Новости, 12.07.2025
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11:30 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/krym-2028736035.html
Константинов заявил о превращении Украины в безжизненную пустыню
Константинов заявил о превращении Украины в безжизненную пустыню - РИА Новости, 12.07.2025
Константинов заявил о превращении Украины в безжизненную пустыню
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда цветущую Украину в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:30:00+03:00
2025-07-12T11:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда цветущую Украину в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами. "Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику, которой совершенно непонятно за что достался большой объем советской инфраструктуры, в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих. Думаю, он уже даже перевыполнил этот план. Второй он уже не осилит", - сказал Константинов агентству, комментируя заявление Зеленского, что Украине нужен план восстановления в стиле плана Маршалла. По его словам, после Зеленского ни один план не поможет восстановить Украину. "Сегодня Украина никого не интересует как страна для развития, вложения денег, и Зеленский это прекрасно знает. Западу она никогда не была нужна, иначе бы они не посылали свои снаряды и "Леопарды". Им нужна Украина только как плацдарм против России. Поэтому, что бы он ни говорил, это будет болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками. Вот это и есть то, к чему привел Украину европейский выбор", - сказал Константинов.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
Константинов заявил о превращении Украины в безжизненную пустыню

Константинов: Зеленский превратил Украину в безжизненную пустыню

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский реализовал свой план, превратив некогда цветущую Украину в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами.
«
"Зеленский уже реализовал свой план, превратив процветающую советскую республику, которой совершенно непонятно за что достался большой объем советской инфраструктуры, в безжизненную пустыню, усыпанную кладбищами, уничтожив православие, убив сотни тысяч инакомыслящих. Думаю, он уже даже перевыполнил этот план. Второй он уже не осилит", - сказал Константинов агентству, комментируя заявление Зеленского, что Украине нужен план восстановления в стиле плана Маршалла.
По его словам, после Зеленского ни один план не поможет восстановить Украину.
"Сегодня Украина никого не интересует как страна для развития, вложения денег, и Зеленский это прекрасно знает. Западу она никогда не была нужна, иначе бы они не посылали свои снаряды и "Леопарды". Им нужна Украина только как плацдарм против России. Поэтому, что бы он ни говорил, это будет болото с угрюмыми людьми и бандитскими группировками. Вот это и есть то, к чему привел Украину европейский выбор", - сказал Константинов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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