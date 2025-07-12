https://ria.ru/20250712/kravtsov-2028727272.html

В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова

В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова - РИА Новости, 12.07.2025

В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова

Подлинное фото с поздравлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова показали в международном детском центре "Артек", как убедился корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T09:28:00+03:00

2025-07-12T09:28:00+03:00

2025-07-12T09:29:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

дмитрий чернышенко

артек

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Подлинное фото с поздравлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова показали в международном детском центре "Артек", как убедился корреспондент РИА Новости, в оригинале никаких ошибок в тексте не допущено. Ранее в соцсетях появилось фото Кравцова с якобы написанном от его руки поздравлением по случаю 100-летия "Артека", на котором в слове "праздник" пропущена буква "д". В свою очередь, сам Кравцов назвал данную фотографию шуткой и добавил, что сначала с иронией отнесся к ее появлению. Министр также пригласил всех желающих в "Артек", чтобы проверить подлинность фотографии с его подписью, а не верить фейкам. Как убедился корреспондент РИА Новости, фотография с поздравлением Кравцова действительно висит в галерее поздравлений и пожеланий "Артеку" известных людей. По соседству с поздравлением Кравцова – пожелания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и героя России, кавалера ордена Мужества Игоря Юргина, назначенного на должность директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. В подлинном фото в пожелании Кравцова никакой ошибки в слове "праздник" допущено не было. "С праздником, дорогой Артек, с юбилеем", - написал Кравцов.

https://ria.ru/20250616/artek-2023223108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, артек