В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова
В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова без ошибок в тексте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Подлинное фото с поздравлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова показали в международном детском центре "Артек", как убедился корреспондент РИА Новости, в оригинале никаких ошибок в тексте не допущено.
Ранее в соцсетях появилось фото Кравцова с якобы написанном от его руки поздравлением по случаю 100-летия "Артека", на котором в слове "праздник" пропущена буква "д". В свою очередь, сам Кравцов назвал данную фотографию шуткой и добавил, что сначала с иронией отнесся к ее появлению. Министр также пригласил всех желающих в "Артек", чтобы проверить подлинность фотографии с его подписью, а не верить фейкам.
Как убедился корреспондент РИА Новости, фотография с поздравлением Кравцова действительно висит в галерее поздравлений и пожеланий "Артеку" известных людей. По соседству с поздравлением Кравцова – пожелания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и героя России, кавалера ордена Мужества Игоря Юргина, назначенного на должность директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. В подлинном фото в пожелании Кравцова никакой ошибки в слове "праздник" допущено не было.
"С праздником, дорогой Артек, с юбилеем", - написал Кравцов.