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В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова - РИА Новости, 12.07.2025
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09:28 12.07.2025 (обновлено: 09:29 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/kravtsov-2028727272.html
В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова
В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова - РИА Новости, 12.07.2025
В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова
Подлинное фото с поздравлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова показали в международном детском центре "Артек", как убедился корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T09:28:00+03:00
2025-07-12T09:29:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
артек
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Подлинное фото с поздравлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова показали в международном детском центре "Артек", как убедился корреспондент РИА Новости, в оригинале никаких ошибок в тексте не допущено. Ранее в соцсетях появилось фото Кравцова с якобы написанном от его руки поздравлением по случаю 100-летия "Артека", на котором в слове "праздник" пропущена буква "д". В свою очередь, сам Кравцов назвал данную фотографию шуткой и добавил, что сначала с иронией отнесся к ее появлению. Министр также пригласил всех желающих в "Артек", чтобы проверить подлинность фотографии с его подписью, а не верить фейкам. Как убедился корреспондент РИА Новости, фотография с поздравлением Кравцова действительно висит в галерее поздравлений и пожеланий "Артеку" известных людей. По соседству с поздравлением Кравцова – пожелания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и героя России, кавалера ордена Мужества Игоря Юргина, назначенного на должность директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. В подлинном фото в пожелании Кравцова никакой ошибки в слове "праздник" допущено не было. "С праздником, дорогой Артек, с юбилеем", - написал Кравцов.
https://ria.ru/20250616/artek-2023223108.html
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общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, артек
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Артек
В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова

В "Артеке" показали подлинное фото с поздравлением Кравцова без ошибок в тексте

© РИА НовостиПодлинное фото с поздравлением министра просвещения Сергея Кравцова
Подлинное фото с поздравлением министра просвещения Сергея Кравцова - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости
Подлинное фото с поздравлением министра просвещения Сергея Кравцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Подлинное фото с поздравлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова показали в международном детском центре "Артек", как убедился корреспондент РИА Новости, в оригинале никаких ошибок в тексте не допущено.
Ранее в соцсетях появилось фото Кравцова с якобы написанном от его руки поздравлением по случаю 100-летия "Артека", на котором в слове "праздник" пропущена буква "д". В свою очередь, сам Кравцов назвал данную фотографию шуткой и добавил, что сначала с иронией отнесся к ее появлению. Министр также пригласил всех желающих в "Артек", чтобы проверить подлинность фотографии с его подписью, а не верить фейкам.
Как убедился корреспондент РИА Новости, фотография с поздравлением Кравцова действительно висит в галерее поздравлений и пожеланий "Артеку" известных людей. По соседству с поздравлением Кравцова – пожелания вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и героя России, кавалера ордена Мужества Игоря Юргина, назначенного на должность директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. В подлинном фото в пожелании Кравцова никакой ошибки в слове "праздник" допущено не было.
"С праздником, дорогой Артек, с юбилеем", - написал Кравцов.
Дети в Международном детском центре Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ОбществоРоссияСергей КравцовДмитрий ЧернышенкоАртек
 
 
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