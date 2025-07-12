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Российские компании ждут выхода на рынок Саудовской Аравии, заявил министр - РИА Новости, 12.07.2025
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07:07 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/kompanii-2028719619.html
Российские компании ждут выхода на рынок Саудовской Аравии, заявил министр
Российские компании ждут выхода на рынок Саудовской Аравии, заявил министр - РИА Новости, 12.07.2025
Российские компании ждут выхода на рынок Саудовской Аравии, заявил министр
Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:07:00+03:00
2025-07-12T07:07:00+03:00
экономика
саудовская аравия
россия
михаил мишустин
алроса
nordgold
всмпо-ависма
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф. Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провел ряд высокопоставленных встреч с топ-менеджерами ведущих промышленных и горнодобывающих компаний России, таких как крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", международная золотодобывающая компания Nordgold и крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма". "Я провел серию встреч с крупнейшими компаниями алмазного, титанового и золотодобывающего секторов. Все российские компании с нетерпением ждут выхода на рынок (Саудовской Аравии – ред.)", - сказал аль-Хураиф. Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. Эта выставка считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
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экономика, саудовская аравия, россия, михаил мишустин, алроса, nordgold, всмпо-ависма
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Михаил Мишустин, Алроса, Nordgold, ВСМПО-Ависма
Российские компании ждут выхода на рынок Саудовской Аравии, заявил министр

Министр аль-Хураиф: российские компании ждут выхода на рынок Саудовской Аравии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии в городе Джидда
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ведущие российские компании по добыче золота, алмазов и титана "с нетерпением" ждут выхода на рынок Королевства Саудовской Аравии, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф.
Ранее пресс служба ведомства сообщила, что министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар ибн Ибрахим Аль-Хураиф в рамках своего официального визита в Россию провел ряд высокопоставленных встреч с топ-менеджерами ведущих промышленных и горнодобывающих компаний России, таких как крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса", международная золотодобывающая компания Nordgold и крупнейший в мире производитель титана "ВСМПО-Ависма".
"Я провел серию встреч с крупнейшими компаниями алмазного, титанового и золотодобывающего секторов. Все российские компании с нетерпением ждут выхода на рынок (Саудовской Аравии – ред.)", - сказал аль-Хураиф.
Министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии возглавлял делегацию королевства на выставке "Иннопром-2025", на которой его страна выступала в качестве партнера. Эта выставка считается важной международной площадкой для поиска новых партнеров и инвесторов, а также одним из ключевых инструментов экспорта российской промышленной продукции. В 2025 году ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Председатель правительства России Михаил Мишустин во время своего выступления на пленарной сессии мероприятия поддержал идею о проведении выездной выставки на территории королевства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин поддержал идею о выездном "Иннопроме" в Саудовской Аравии
8 июля, 14:45
 
ЭкономикаСаудовская АравияРоссияМихаил МишустинАлросаNordgoldВСМПО-Ависма
 
 
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