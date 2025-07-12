https://ria.ru/20250712/kndr-2028733099.html
Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области
Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области - РИА Новости, 12.07.2025
Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области
Россия положительно отреагировала на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына оказать содействие российским войскам в Курской области, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T10:46:00+03:00
2025-07-12T10:46:00+03:00
2025-07-12T11:28:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
курская область
валерий герасимов
сергей лавров
оон
корейская народная армия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027727548_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_48f309046f06c99b54baa75951f112a3.jpg
ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Россия положительно отреагировала на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына оказать содействие российским войскам в Курской области, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Мы реагировали на предложение руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности. Исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве", — сказал российский министр журналистам. В прошлом году Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 документа гласит, что если одна из стран столкнется с вооруженным нападением третьей стороны, то другая окажет военную или иную помощь согласно статье 51 Устава ООН и российским и северокорейским законам.В статье 8 договора прописаны механизмы проведения совместных мероприятий в сфере обороны и безопасности.В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области. В частности, спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в российский регион.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723259.html
https://ria.ru/20250702/pesnya-2026836801.html
россия
кндр (северная корея)
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027727548_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_077ddecf22dbdeb497ba5e231559c525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), курская область, валерий герасимов, сергей лавров, оон, корейская народная армия, владимир путин
Россия, КНДР (Северная Корея), Курская область, Валерий Герасимов, Сергей Лавров, ООН, Корейская народная армия, Владимир Путин
Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области
Лавров назвал помощь КНДР ВС России в Курской области проявлением солидарности