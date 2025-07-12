https://ria.ru/20250712/kndr-2028733099.html

Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области

Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области - РИА Новости, 12.07.2025

Лавров оценил предложение КНДР о содействии в Курской области

Россия положительно отреагировала на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына оказать содействие российским войскам в Курской области, заявил глава МИД Сергей... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T10:46:00+03:00

2025-07-12T10:46:00+03:00

2025-07-12T11:28:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

курская область

валерий герасимов

сергей лавров

оон

корейская народная армия

владимир путин

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ВОНСАН (КНДР), 12 июл — РИА Новости. Россия положительно отреагировала на предложение лидера КНДР Ким Чен Ына оказать содействие российским войскам в Курской области, заявил глава МИД Сергей Лавров. "Мы реагировали на предложение руководителя КНДР, председателя государственных дел. У нас не было каких-то причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности. Исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве", — сказал российский министр журналистам. В прошлом году Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 документа гласит, что если одна из стран столкнется с вооруженным нападением третьей стороны, то другая окажет военную или иную помощь согласно статье 51 Устава ООН и российским и северокорейским законам.В статье 8 договора прописаны механизмы проведения совместных мероприятий в сфере обороны и безопасности.В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области. В частности, спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в российский регион.

https://ria.ru/20250712/lavrov-2028723259.html

https://ria.ru/20250702/pesnya-2026836801.html

россия

кндр (северная корея)

курская область

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россия, кндр (северная корея), курская область, валерий герасимов, сергей лавров, оон, корейская народная армия, владимир путин