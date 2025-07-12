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В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета - РИА Новости, 12.07.2025
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05:12 12.07.2025 (обновлено: 07:33 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/kndr-2028715576.html
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета - РИА Новости, 12.07.2025
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета
Пхеньян будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:12:00+03:00
2025-07-12T07:33:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
россия
вонсан
цой сон хи
сергей лавров
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Пхеньян будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава МИД КНДР Цой Сон Хи, открывая встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. . В субботу в Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между Россией и КНДР. &quot;Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога&quot;, — сказала Цой Сон Хи.Она отметила, что визит Лаврова отражает стремление России и ее народа углубить стратегическое партнерство, и добавила, что отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества.Глава МИД добавила, что участие северокорейских войск в освобождении Курской области "ярко свидетельствует о самом высоком уровне" сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое "открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества".Лавров, со своей стороны, отметил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое братство".Героические военнослужащие, бойцы Корейской Народной Армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", — сказал министр.В июне прошлого года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран. В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
https://ria.ru/20250712/rossija-2028714907.html
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028645554.html
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кндр (северная корея)
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в мире, кндр (северная корея), россия, вонсан, цой сон хи, сергей лавров
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Вонсан, Цой Сон Хи, Сергей Лавров
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: страна будет безоговорочно поддерживать Россию

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦой Сон Хи
Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Цой Сон Хи. Архивное фото
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Пхеньян будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава МИД КНДР Цой Сон Хи, открывая встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. .
В субботу в Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между Россией и КНДР.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Россия будет способствовать росту турпотока в КНДР, заявил Лавров
05:01
«

"Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", — сказала Цой Сон Хи.

Она отметила, что визит Лаврова отражает стремление России и ее народа углубить стратегическое партнерство, и добавила, что отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества.
Глава МИД добавила, что участие северокорейских войск в освобождении Курской области "ярко свидетельствует о самом высоком уровне" сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое "открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества".
Лавров, со своей стороны, отметил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое братство".
Прибытие Лаврова в КНДР - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Лавров прибыл с визитом в КНДР
Вчера, 17:57
Героические военнослужащие, бойцы Корейской Народной Армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", — сказал министр.
В июне прошлого года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран.
В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Лавров рассказал, что подтверждает боевое братство России и КНДР
05:02
 
В миреКНДР (Северная Корея)РоссияВонсанЦой Сон ХиСергей Лавров
 
 
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