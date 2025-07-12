https://ria.ru/20250712/kndr-2028715576.html
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета - РИА Новости, 12.07.2025
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета
Пхеньян будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T05:12:00+03:00
2025-07-12T05:12:00+03:00
2025-07-12T07:33:00+03:00
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цой сон хи
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Пхеньян будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава МИД КНДР Цой Сон Хи, открывая встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. . В субботу в Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между Россией и КНДР. "Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", — сказала Цой Сон Хи.Она отметила, что визит Лаврова отражает стремление России и ее народа углубить стратегическое партнерство, и добавила, что отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества.Глава МИД добавила, что участие северокорейских войск в освобождении Курской области "ярко свидетельствует о самом высоком уровне" сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое "открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества".Лавров, со своей стороны, отметил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое братство".Героические военнослужащие, бойцы Корейской Народной Армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", — сказал министр.В июне прошлого года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран. В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.
https://ria.ru/20250712/rossija-2028714907.html
https://ria.ru/20250711/lavrov-2028645554.html
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028715050.html
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в мире, кндр (северная корея), россия, вонсан, цой сон хи, сергей лавров
В мире, КНДР (Северная Корея), Россия, Вонсан, Цой Сон Хи, Сергей Лавров
В МИД КНДР заявили о поддержке политики России по защите суверенитета
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: страна будет безоговорочно поддерживать Россию
ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости.
Пхеньян будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета, отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила в субботу глава МИД КНДР Цой Сон Хи, открывая встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым
. .
В субботу в Вонсане
проходит второй раунд стратегического диалога между Россией
и КНДР
.
«
"Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", — сказала Цой Сон Хи.
Она отметила, что визит Лаврова отражает стремление России и ее народа углубить стратегическое партнерство, и добавила, что отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества.
Глава МИД добавила, что участие северокорейских войск в освобождении Курской области
"ярко свидетельствует о самом высоком уровне" сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, которое "открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества".
Лавров, со своей стороны, отметил, что участие северокорейских военнослужащих в освобождении Курской области — прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как "непобедимое братство".
Героические военнослужащие, бойцы Корейской Народной Армии вместе с российскими бойцами ценой крови и даже жизни приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов", — сказал министр.
В июне прошлого года Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Статья 4 договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству двух стран.
В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области — северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область.