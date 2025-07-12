https://ria.ru/20250712/kitay-2028736573.html
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли - РИА Новости, 12.07.2025
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли
Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:38:00+03:00
2025-07-12T11:38:00+03:00
2025-07-12T11:38:00+03:00
китай
куала-лумпур
ван и (политик)
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778135581_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_bd1859f687e76dcb0838fd7c4ea700db.jpg
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в октябре, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И по итогам министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "На фоне нынешнего разгула политики односторонних действий и протекционизма Китай и страны АСЕАН продемонстрировали твердое стремление поддерживать друг друга, объединяться и сотрудничать, а также совместно противостоять вызовам", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он сообщил, что стороны "подтвердили завершение консультаций по Зоне свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0" и согласились представить соответствующий документ "для утверждения и подписания на саммите, который состоится в октябре этого года". "Это ясно дало понять, что мы продолжим содействовать региональной экономической интеграции и формировать региональную сеть свободной торговли высокого уровня", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250708/ekspert-2028029537.html
китай
куала-лумпур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778135581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_570440c0189654a982a091cd73725d86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, куала-лумпур, ван и (политик), в мире, экономика
Китай, Куала-Лумпур, Ван И (политик), В мире, Экономика
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли
Ван И: Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли в октябре