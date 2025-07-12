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Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли - РИА Новости, 12.07.2025
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11:38 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/kitay-2028736573.html
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли - РИА Новости, 12.07.2025
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли
Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:38:00+03:00
2025-07-12T11:38:00+03:00
китай
куала-лумпур
ван и (политик)
в мире
экономика
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в октябре, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И по итогам министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. "На фоне нынешнего разгула политики односторонних действий и протекционизма Китай и страны АСЕАН продемонстрировали твердое стремление поддерживать друг друга, объединяться и сотрудничать, а также совместно противостоять вызовам", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он сообщил, что стороны "подтвердили завершение консультаций по Зоне свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0" и согласились представить соответствующий документ "для утверждения и подписания на саммите, который состоится в октябре этого года". "Это ясно дало понять, что мы продолжим содействовать региональной экономической интеграции и формировать региональную сеть свободной торговли высокого уровня", - подчеркнул министр.
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китай, куала-лумпур, ван и (политик), в мире, экономика
Китай, Куала-Лумпур, Ван И (политик), В мире, Экономика
Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли

Ван И: Китай и АСЕАН подпишут договор о Зоне свободной торговли в октябре

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты китайских юаней
Денежные купюры и монеты китайских юаней - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты китайских юаней. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Консультации по вопросу создания Зоны свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0 завершены, соответствующие документы будут представлены для подписания на саммите в октябре, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И по итогам министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
"На фоне нынешнего разгула политики односторонних действий и протекционизма Китай и страны АСЕАН продемонстрировали твердое стремление поддерживать друг друга, объединяться и сотрудничать, а также совместно противостоять вызовам", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он сообщил, что стороны "подтвердили завершение консультаций по Зоне свободной торговли Китай - АСЕАН 3.0" и согласились представить соответствующий документ "для утверждения и подписания на саммите, который состоится в октябре этого года".
"Это ясно дало понять, что мы продолжим содействовать региональной экономической интеграции и формировать региональную сеть свободной торговли высокого уровня", - подчеркнул министр.
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