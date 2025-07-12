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В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля - РИА Новости, 12.07.2025
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Культура
 
21:59 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/kinofestival-2028816618.html
В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля
В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля - РИА Новости, 12.07.2025
В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля
Главный приз 59-го международного кинофестиваля в чешском городе Карловы Вары, проходившего с 4 по 12 июля, получил документальный фильм словацкого режиссера... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T21:59:00+03:00
2025-07-12T21:59:00+03:00
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ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Главный приз 59-го международного кинофестиваля в чешском городе Карловы Вары, проходившего с 4 по 12 июля, получил документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо "Я бы лучше умер в глуши", сообщило вечером в субботу агентство ЧТК. "Победителем 59-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах стал документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо "Я бы лучше умер в глуши", повествующий о двух постоянно ссорящихся братьях-близнецах, живущих странным образом на заброшенной ферме вдали от цивилизации. Специальный приз жюри получил фильм иранского режиссёра и сценариста Сохейля Беджраги "Несправедливость", который рассказывает о девушке, мечтающей посвятить себя пению. Приз зрительских симпатий получил документальный фильм "Это нужно оформить", посвященный скончавшемуся в июне чешскому актеру Иржи Бартошке, который в течение трех десятилетий был президентом карловарского кинофестиваля", - говорится в сообщении. Специальные призы за многолетний вклад в развитие кинематографии получили в субботу шведский актёр Стеллан Скарсгард и чешский видеомонтажер Иржи Брожек. В предыдущие дни этой награды были удостоены актеры Питер Сарсгаард и Дакота Джонсон из США и Вики Крипс из Люксембурга. Премия за лучшую режиссуру была присуждена сразу двум фильмам, представляющим противоположные подходы к ремеслу. По мнению жюри, французский режиссёр Натан Амброзиони в своей драме "Ради любви" демонстрирует зрелость, сострадание и утончённость, нехарактерные для его возраста. В свою очередь, литовский режиссёр Витаутас Каткус в полной мере использует творческую свободу, которую может позволить себе режиссёр, в своём дебютном полнометражном фильме "Пришелец". Норвежская актриса Пия Тьельта за роль в фильме "Не называй меня мамой" получила приз за лучшую женскую роль. Алекс Брендемюль получил приз за лучшую мужскую роль - отца молодой женщины, ставшей жертвой сексуального насилия, в испанском фильме "Когда река становится морем". В конкурсной секции Proxima главный приз достался бангладешскому фильму "Песчаный город" режиссёра Махде Хасан. Специальный приз жюри конкурса Proxima получила картина "Карты исчезнувших", в которой колумбийский режиссёр Федерико Атехортуа Артеага показывает циничную экономику Латинской Америки, построенную на страданиях, смерти и исчезновении людей. На кинофестивале было представлено в общей сложности более 130 художественных, документальных и короткометражных фильмов.
https://ria.ru/20250524/film-2018906498.html
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РИА Новости
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4.7
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карловы вары, сша, люксембург (округ), новости культуры
Культура, Карловы Вары, США, Люксембург (округ), Новости культуры
В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля

ЧТК: фильм режиссера из Словакии Ремо победил на кинофестивале в Карловых Варах

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкГород Карловы Вары в Чехии
Город Карловы Вары в Чехии - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Город Карловы Вары в Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Главный приз 59-го международного кинофестиваля в чешском городе Карловы Вары, проходившего с 4 по 12 июля, получил документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо "Я бы лучше умер в глуши", сообщило вечером в субботу агентство ЧТК.
«
"Победителем 59-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах стал документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо "Я бы лучше умер в глуши", повествующий о двух постоянно ссорящихся братьях-близнецах, живущих странным образом на заброшенной ферме вдали от цивилизации. Специальный приз жюри получил фильм иранского режиссёра и сценариста Сохейля Беджраги "Несправедливость", который рассказывает о девушке, мечтающей посвятить себя пению. Приз зрительских симпатий получил документальный фильм "Это нужно оформить", посвященный скончавшемуся в июне чешскому актеру Иржи Бартошке, который в течение трех десятилетий был президентом карловарского кинофестиваля", - говорится в сообщении.
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Специальные призы за многолетний вклад в развитие кинематографии получили в субботу шведский актёр Стеллан Скарсгард и чешский видеомонтажер Иржи Брожек. В предыдущие дни этой награды были удостоены актеры Питер Сарсгаард и Дакота Джонсон из США и Вики Крипс из Люксембурга.
Премия за лучшую режиссуру была присуждена сразу двум фильмам, представляющим противоположные подходы к ремеслу. По мнению жюри, французский режиссёр Натан Амброзиони в своей драме "Ради любви" демонстрирует зрелость, сострадание и утончённость, нехарактерные для его возраста. В свою очередь, литовский режиссёр Витаутас Каткус в полной мере использует творческую свободу, которую может позволить себе режиссёр, в своём дебютном полнометражном фильме "Пришелец".
Норвежская актриса Пия Тьельта за роль в фильме "Не называй меня мамой" получила приз за лучшую женскую роль. Алекс Брендемюль получил приз за лучшую мужскую роль - отца молодой женщины, ставшей жертвой сексуального насилия, в испанском фильме "Когда река становится морем".
В конкурсной секции Proxima главный приз достался бангладешскому фильму "Песчаный город" режиссёра Махде Хасан. Специальный приз жюри конкурса Proxima получила картина "Карты исчезнувших", в которой колумбийский режиссёр Федерико Атехортуа Артеага показывает циничную экономику Латинской Америки, построенную на страданиях, смерти и исчезновении людей.
На кинофестивале было представлено в общей сложности более 130 художественных, документальных и короткометражных фильмов.
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