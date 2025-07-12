https://ria.ru/20250712/kinofestival-2028816618.html

В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля

В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля - РИА Новости, 12.07.2025

В Карловых Варах объявили победителей кинофестиваля

Главный приз 59-го международного кинофестиваля в чешском городе Карловы Вары, проходившего с 4 по 12 июля, получил документальный фильм словацкого режиссера... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:59:00+03:00

2025-07-12T21:59:00+03:00

2025-07-12T21:59:00+03:00

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ПРАГА, 12 июл – РИА Новости. Главный приз 59-го международного кинофестиваля в чешском городе Карловы Вары, проходившего с 4 по 12 июля, получил документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо "Я бы лучше умер в глуши", сообщило вечером в субботу агентство ЧТК. "Победителем 59-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах стал документальный фильм словацкого режиссера Миро Ремо "Я бы лучше умер в глуши", повествующий о двух постоянно ссорящихся братьях-близнецах, живущих странным образом на заброшенной ферме вдали от цивилизации. Специальный приз жюри получил фильм иранского режиссёра и сценариста Сохейля Беджраги "Несправедливость", который рассказывает о девушке, мечтающей посвятить себя пению. Приз зрительских симпатий получил документальный фильм "Это нужно оформить", посвященный скончавшемуся в июне чешскому актеру Иржи Бартошке, который в течение трех десятилетий был президентом карловарского кинофестиваля", - говорится в сообщении. Специальные призы за многолетний вклад в развитие кинематографии получили в субботу шведский актёр Стеллан Скарсгард и чешский видеомонтажер Иржи Брожек. В предыдущие дни этой награды были удостоены актеры Питер Сарсгаард и Дакота Джонсон из США и Вики Крипс из Люксембурга. Премия за лучшую режиссуру была присуждена сразу двум фильмам, представляющим противоположные подходы к ремеслу. По мнению жюри, французский режиссёр Натан Амброзиони в своей драме "Ради любви" демонстрирует зрелость, сострадание и утончённость, нехарактерные для его возраста. В свою очередь, литовский режиссёр Витаутас Каткус в полной мере использует творческую свободу, которую может позволить себе режиссёр, в своём дебютном полнометражном фильме "Пришелец". Норвежская актриса Пия Тьельта за роль в фильме "Не называй меня мамой" получила приз за лучшую женскую роль. Алекс Брендемюль получил приз за лучшую мужскую роль - отца молодой женщины, ставшей жертвой сексуального насилия, в испанском фильме "Когда река становится морем". В конкурсной секции Proxima главный приз достался бангладешскому фильму "Песчаный город" режиссёра Махде Хасан. Специальный приз жюри конкурса Proxima получила картина "Карты исчезнувших", в которой колумбийский режиссёр Федерико Атехортуа Артеага показывает циничную экономику Латинской Америки, построенную на страданиях, смерти и исчезновении людей. На кинофестивале было представлено в общей сложности более 130 художественных, документальных и короткометражных фильмов.

https://ria.ru/20250524/film-2018906498.html

https://ria.ru/20250407/robert-2009902527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

карловы вары, сша, люксембург (округ), новости культуры