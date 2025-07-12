https://ria.ru/20250712/katalonija-2028804155.html
В Каталонии полностью остановили движение поездов
В Каталонии полностью остановили движение поездов - РИА Новости, 12.07.2025
В Каталонии полностью остановили движение поездов
Движение поездов полностью остановлено в испанском автономном сообществе Каталония из-за погодной опасности, передает агентство Europa Press о ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T20:05:00+03:00
2025-07-12T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение поездов полностью остановлено в испанском автономном сообществе Каталония из-за погодной опасности, передает агентство Europa Press о ссылкой на оператора железнодорожных сетей Renfe."Renfe полностью приостановил движение поездов в Каталонии вечером в субботу на фоне погодных условий и проливного дождя", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что городской совет Барселоны запустил план действий при чрезвычайных ситуациях и отменил все мероприятия на открытом воздухе в связи с погодной опасностью. Как сообщает издание Periodico, президент Женералитата Каталонии Сальвадор Илья созвал кризисный комитет из представителей спасательных и метеорологических служб для наблюдения за ситуацией. Ранее в субботу министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что движение поездов временно приостановлено в автономном сообществе Арагон из-за проливных дождей.
https://ria.ru/20250712/ispanija-2028770885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, каталония, барселона (город), испания
В мире, Каталония, Барселона (город), Испания
В Каталонии полностью остановили движение поездов
Europa Press: движение поездов в Каталонии остановили из-за погодной опасности