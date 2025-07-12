https://ria.ru/20250712/katalonija-2028804155.html

В Каталонии полностью остановили движение поездов

В Каталонии полностью остановили движение поездов - РИА Новости, 12.07.2025

В Каталонии полностью остановили движение поездов

Движение поездов полностью остановлено в испанском автономном сообществе Каталония из-за погодной опасности, передает агентство Europa Press о ссылкой на... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T20:05:00+03:00

2025-07-12T20:05:00+03:00

2025-07-12T20:06:00+03:00

в мире

каталония

барселона (город)

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155945/59/1559455976_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_33b66fea7b24ee0dd524b3d5b0982970.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Движение поездов полностью остановлено в испанском автономном сообществе Каталония из-за погодной опасности, передает агентство Europa Press о ссылкой на оператора железнодорожных сетей Renfe."Renfe полностью приостановил движение поездов в Каталонии вечером в субботу на фоне погодных условий и проливного дождя", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что городской совет Барселоны запустил план действий при чрезвычайных ситуациях и отменил все мероприятия на открытом воздухе в связи с погодной опасностью. Как сообщает издание Periodico, президент Женералитата Каталонии Сальвадор Илья созвал кризисный комитет из представителей спасательных и метеорологических служб для наблюдения за ситуацией. Ранее в субботу министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что движение поездов временно приостановлено в автономном сообществе Арагон из-за проливных дождей.

https://ria.ru/20250712/ispanija-2028770885.html

каталония

барселона (город)

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, каталония, барселона (город), испания