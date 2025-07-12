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Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ - РИА Новости, 12.07.2025
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06:21 12.07.2025 (обновлено: 07:29 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/karlson-2028718241.html
Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ
Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ - РИА Новости, 12.07.2025
Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что любой американец, служащий в иностранной армии, включая израильскую и украинскую, должен моментально быть лишен РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T06:21:00+03:00
2025-07-12T07:29:00+03:00
в мире
сша
израиль
украина
такер карлсон
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что любой американец, служащий в иностранной армии, включая израильскую и украинскую, должен моментально быть лишен гражданства США."Я думаю, каждый, кто служит в иностранной армии, должен лишаться американского гражданства моментально. Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства", — заявил Карлсон во время выступления во Флориде. Трансляцию вели местные телеканалы. По его мнению, эти люди не могут "сражаться за другую страну и оставаться американцем".
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в мире, сша, израиль, украина, такер карлсон
В мире, США, Израиль, Украина, Такер Карлсон
Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ

Такер Карлсон предложил лишать гражданства американцев, служащих в ВСУ и ЦАХАЛ

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Такер Карлсон
 Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что любой американец, служащий в иностранной армии, включая израильскую и украинскую, должен моментально быть лишен гражданства США.
"Я думаю, каждый, кто служит в иностранной армии, должен лишаться американского гражданства моментально. Есть много американцев, которые служат в армии Израиля, много американцев, которые служат на Украине, и они все должны быть лишены гражданства", — заявил Карлсон во время выступления во Флориде. Трансляцию вели местные телеканалы.
По его мнению, эти люди не могут "сражаться за другую страну и оставаться американцем".
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В миреСШАИзраильУкраинаТакер Карлсон
 
 
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