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Мэром Новой Каховки стал боевой офицер - РИА Новости, 12.07.2025
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13:24 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/kahovka-2028745683.html
Мэром Новой Каховки стал боевой офицер
Мэром Новой Каховки стал боевой офицер - РИА Новости, 12.07.2025
Мэром Новой Каховки стал боевой офицер
Мэром города Новая Каховка в Херсонской области избран боевой офицер, один из финалистов программы "Герои Херсонщины" Владимир Оганесов, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:24:00+03:00
2025-07-12T13:24:00+03:00
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
виталий гура
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Мэром города Новая Каховка в Херсонской области избран боевой офицер, один из финалистов программы "Герои Херсонщины" Владимир Оганесов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Сальдо в мае сообщал, что глава Новокаховского городского округа Виталий Гура снят с должности за "недостойное и порочащее" представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. До этого в интернете появилось видео, на котором Гура смеется и ругается матом на фоне памятника. "Новую Каховку возглавил Владимир Оганесов - один из финалистов нашей программы "Герои Херсонщины". Знаю Владимира как боевого офицера, командира штурмовой группы при освобождении Херсона. За его плечами - Сирия, СВО, Орден Мужества и работа с людьми в Каланчаке замглавы муниципальной администрации", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что опыт, ответственность и умение принимать решения в сложных условиях сейчас крайне нужны Новой Каховке. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028692180.html
https://ria.ru/20250527/glava-2019340811.html
херсонская область
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херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, виталий гура, политика
Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Виталий Гура, Политика
Мэром Новой Каховки стал боевой офицер

Мэром Новой Каховки в Херсонской области избран боевой офицер Оганесов

© ТРК "Таврия"Владимир Оганесов
Владимир Оганесов - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© ТРК "Таврия"
Владимир Оганесов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Мэром города Новая Каховка в Херсонской области избран боевой офицер, один из финалистов программы "Герои Херсонщины" Владимир Оганесов, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Сальдо в мае сообщал, что глава Новокаховского городского округа Виталий Гура снят с должности за "недостойное и порочащее" представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. До этого в интернете появилось видео, на котором Гура смеется и ругается матом на фоне памятника.
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"Новую Каховку возглавил Владимир Оганесов - один из финалистов нашей программы "Герои Херсонщины". Знаю Владимира как боевого офицера, командира штурмовой группы при освобождении Херсона. За его плечами - Сирия, СВО, Орден Мужества и работа с людьми в Каланчаке замглавы муниципальной администрации", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что опыт, ответственность и умение принимать решения в сложных условиях сейчас крайне нужны Новой Каховке.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Херсонская областьРоссияНовая КаховкаВладимир СальдоВиталий ГураПолитика
 
 
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