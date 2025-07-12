Мэром Новой Каховки стал боевой офицер
Мэром Новой Каховки в Херсонской области избран боевой офицер Оганесов
Владимир Оганесов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Мэром города Новая Каховка в Херсонской области избран боевой офицер, один из финалистов программы "Герои Херсонщины" Владимир Оганесов, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Сальдо в мае сообщал, что глава Новокаховского городского округа Виталий Гура снят с должности за "недостойное и порочащее" представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. До этого в интернете появилось видео, на котором Гура смеется и ругается матом на фоне памятника.
"Новую Каховку возглавил Владимир Оганесов - один из финалистов нашей программы "Герои Херсонщины". Знаю Владимира как боевого офицера, командира штурмовой группы при освобождении Херсона. За его плечами - Сирия, СВО, Орден Мужества и работа с людьми в Каланчаке замглавы муниципальной администрации", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что опыт, ответственность и умение принимать решения в сложных условиях сейчас крайне нужны Новой Каховке.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.