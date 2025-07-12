https://ria.ru/20250712/kahovka-2028745683.html

Мэром Новой Каховки стал боевой офицер

Мэром Новой Каховки стал боевой офицер - РИА Новости, 12.07.2025

Мэром Новой Каховки стал боевой офицер

Мэром города Новая Каховка в Херсонской области избран боевой офицер, один из финалистов программы "Герои Херсонщины" Владимир Оганесов, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:24:00+03:00

2025-07-12T13:24:00+03:00

2025-07-12T13:24:00+03:00

херсонская область

россия

новая каховка

владимир сальдо

виталий гура

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Мэром города Новая Каховка в Херсонской области избран боевой офицер, один из финалистов программы "Герои Херсонщины" Владимир Оганесов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Сальдо в мае сообщал, что глава Новокаховского городского округа Виталий Гура снят с должности за "недостойное и порочащее" представителя власти поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. До этого в интернете появилось видео, на котором Гура смеется и ругается матом на фоне памятника. "Новую Каховку возглавил Владимир Оганесов - один из финалистов нашей программы "Герои Херсонщины". Знаю Владимира как боевого офицера, командира штурмовой группы при освобождении Херсона. За его плечами - Сирия, СВО, Орден Мужества и работа с людьми в Каланчаке замглавы муниципальной администрации", - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что опыт, ответственность и умение принимать решения в сложных условиях сейчас крайне нужны Новой Каховке. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250712/moskalkova-2028692180.html

https://ria.ru/20250527/glava-2019340811.html

херсонская область

россия

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, виталий гура, политика