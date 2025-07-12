https://ria.ru/20250712/junesko-2028817591.html

Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш вошли в список наследия ЮНЕСКО.

Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш вошли в список наследия ЮНЕСКО. - РИА Новости, 12.07.2025

Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш вошли в список наследия ЮНЕСКО.

Наскальные рисунки в Каповой пещере (Шульган-Таш), расположенной на реке Белой в Башкортостане, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T22:18:00+03:00

2025-07-12T22:18:00+03:00

2025-07-12T22:18:00+03:00

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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Наскальные рисунки в Каповой пещере (Шульган-Таш), расположенной на реке Белой в Башкортостане, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш, расположенной в Российской Федерации, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сообщила организация по итогам 47-й сессии Комитета всемирного наследия в Париже. Пещера глубиной 165 метров и протяженностью почти 4 километра известна изображениями первобытного человека, относящимися к эпохе палеолита. Российскими учеными найдено и описано более 200 рисунков, выполненных, в основном, охрой и изображающих животных и антропоморфные фигуры. "Более 200 красочных изображений, созданных 16-20 тысяч лет назад, по праву могут считаться нашим общим наследием. Это напоминание о единстве духовного начала человечества, которое проявляется в многообразии равноправных культур различных народов", - заявил на заседании постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Трансляция велась в официальном YouTube-канале ЮНЕСКО. Открытие этих наскальных рисунков стало важным событием в мире археологии: ранее считалось, что рисунки ископаемых животных эпохи палеолита характерны лишь для Западной Европы. Подобные примеры древней наскальной живописи встречаются только во Франции и Испании. Благодаря их открытию Капова пещера приобрела статус важного историко-культурного комплекса, единственного в своем роде в Восточной Европе. Пещера "Шульган-Таш", как ее называют на башкирском языке, одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала. Рисунки первобытных людей здесь обнаружил зоолог Александр Рюмин. Они изобразили мамонтов, лошадей, верблюдов, свои жилища, геометрические фигуры. У входа в пещеру есть Голубое озеро глубиной 80 метров. Чтобы уменьшить антропогенное воздействие на микроклимат пещеры и оригинальные изображения первобытных художников, в июле 2022 года рядом с культурным объектом построили историко-культурный комплекс "Шульган-Таш". Он является единственным в России музеем наскального искусства эпохи палеолита.

https://ria.ru/20250311/vopros-2003410999.html

https://ria.ru/20250224/nauka-2000802765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика башкортостан, париж, юнеско, новости культуры