Наскальные рисунки в пещере Шульган-Таш вошли в список наследия ЮНЕСКО.
Наскальные рисунки в Каповой пещере в Башкирии внесли в список наследия ЮНЕСКО
Наскальные рисунки в Каповой пещере. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 июл – РИА Новости. Наскальные рисунки в Каповой пещере (Шульган-Таш), расположенной на реке Белой в Башкортостане, внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пещера глубиной 165 метров и протяженностью почти 4 километра известна изображениями первобытного человека, относящимися к эпохе палеолита. Российскими учеными найдено и описано более 200 рисунков, выполненных, в основном, охрой и изображающих животных и антропоморфные фигуры.
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"Более 200 красочных изображений, созданных 16-20 тысяч лет назад, по праву могут считаться нашим общим наследием. Это напоминание о единстве духовного начала человечества, которое проявляется в многообразии равноправных культур различных народов", - заявил на заседании постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов. Трансляция велась в официальном YouTube-канале ЮНЕСКО.
Открытие этих наскальных рисунков стало важным событием в мире археологии: ранее считалось, что рисунки ископаемых животных эпохи палеолита характерны лишь для Западной Европы. Подобные примеры древней наскальной живописи встречаются только во Франции и Испании. Благодаря их открытию Капова пещера приобрела статус важного историко-культурного комплекса, единственного в своем роде в Восточной Европе.
Пещера "Шульган-Таш", как ее называют на башкирском языке, одна из крупнейших многоэтажных карстовых пещер Урала. Рисунки первобытных людей здесь обнаружил зоолог Александр Рюмин. Они изобразили мамонтов, лошадей, верблюдов, свои жилища, геометрические фигуры. У входа в пещеру есть Голубое озеро глубиной 80 метров. Чтобы уменьшить антропогенное воздействие на микроклимат пещеры и оригинальные изображения первобытных художников, в июле 2022 года рядом с культурным объектом построили историко-культурный комплекс "Шульган-Таш". Он является единственным в России музеем наскального искусства эпохи палеолита.
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