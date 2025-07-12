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"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля на Ливан - РИА Новости, 12.07.2025
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16:26 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/izrail-2028768155.html
"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля на Ливан
"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля на Ливан - РИА Новости, 12.07.2025
"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля на Ливан
Движение "Хезболлах" восстановило свой военный потенциал и готово к отражению возможной агрессии США и Израиля против Ливана, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:26:00+03:00
2025-07-12T16:26:00+03:00
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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Движение "Хезболлах" восстановило свой военный потенциал и готово к отражению возможной агрессии США и Израиля против Ливана, заявил РИА Новости член политического совета "Хезболлах" Махмуд Камати. "Если Израиль решит начать войну против Ливана при поддержке США, это потребует немедленного ответа… Мы полностью готовы к отражению любого израильского нападения на Ливан", - сказал Камати. Представитель политсовета шиитского сопротивления подчеркнул, что международное внимание к вопросу разоружения "Хезболлах" является прямым показателем боеготовности движения и его стратегического потенциала. "Мы абсолютно не доверяем американской администрации и обвиняем ее в том, что она стоит за всеми агрессиями и убийствами в регионе. США несут ответственность за убийство генерального секретаря ("Хезболлах" - ред.) Хасана Насруллы, осуществленное руками Израиля. Мы не хотим вести никакого диалога с США и отвергаем любые разговоры о переговорах. Мы продолжаем придерживаться стратегии "стратегического терпения", что в нынешний момент в интересах Ливана", - добавил Камати. Специальный посланник США Томас Барак ранее прибыл с официальным визитом в Бейрут с целью получить ответ от властей на переданную в конце июня инициативу Вашингтона по вопросу разоружения "Хезболлах" и началу переговоров о нормализации отношений с Израилем. Американский эмиссар заявил после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, что Израиль не хочет войны с Ливаном и стремится к миру, но реализация этого представляет собой настоящую проблему. Он также отметил, что "Хезболлах" - это политическая партия в Ливане, которую невозможно просто распустить, так как это внутриливанский вопрос, который должны решать сами ливанцы. Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701. Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления. Хасан Насрулла вместе со многими другими руководителями "Хезболлах" погиб в сентябре 2024 года во время бомбардировки Израилем штаб-квартиры движения в Южном Бейруте.
https://ria.ru/20250710/tsakhal-2028351557.html
https://ria.ru/20250706/khezbolla-2027478412.html
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в мире, ливан, израиль, сша, хасан насрулла, джозеф аун, хезболла, оон
В мире, Ливан, Израиль, США, Хасан Насрулла, Джозеф Аун, Хезболла, ООН
"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля на Ливан

"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля и США на Ливан

© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинОдин день с бойцами "Хезболлах"
Один день с бойцами Хезболлах - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Один день с бойцами "Хезболлах". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Движение "Хезболлах" восстановило свой военный потенциал и готово к отражению возможной агрессии США и Израиля против Ливана, заявил РИА Новости член политического совета "Хезболлах" Махмуд Камати.
"Если Израиль решит начать войну против Ливана при поддержке США, это потребует немедленного ответа… Мы полностью готовы к отражению любого израильского нападения на Ливан", - сказал Камати.
Удар армии обороны Израиля - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
ЦАХАЛ сообщила о нанесении удара по командному пункту "Хезболлах"
10 июля, 13:36
Представитель политсовета шиитского сопротивления подчеркнул, что международное внимание к вопросу разоружения "Хезболлах" является прямым показателем боеготовности движения и его стратегического потенциала.
"Мы абсолютно не доверяем американской администрации и обвиняем ее в том, что она стоит за всеми агрессиями и убийствами в регионе. США несут ответственность за убийство генерального секретаря ("Хезболлах" - ред.) Хасана Насруллы, осуществленное руками Израиля. Мы не хотим вести никакого диалога с США и отвергаем любые разговоры о переговорах. Мы продолжаем придерживаться стратегии "стратегического терпения", что в нынешний момент в интересах Ливана", - добавил Камати.
Специальный посланник США Томас Барак ранее прибыл с официальным визитом в Бейрут с целью получить ответ от властей на переданную в конце июня инициативу Вашингтона по вопросу разоружения "Хезболлах" и началу переговоров о нормализации отношений с Израилем. Американский эмиссар заявил после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, что Израиль не хочет войны с Ливаном и стремится к миру, но реализация этого представляет собой настоящую проблему. Он также отметил, что "Хезболлах" - это политическая партия в Ливане, которую невозможно просто распустить, так как это внутриливанский вопрос, который должны решать сами ливанцы.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
Хасан Насрулла вместе со многими другими руководителями "Хезболлах" погиб в сентябре 2024 года во время бомбардировки Израилем штаб-квартиры движения в Южном Бейруте.
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Лидер "Хезболлы" заявил, что угрозы не заставят ее сдаться
6 июля, 12:46
 
В миреЛиванИзраильСШАХасан НасруллаДжозеф АунХезболлаООН
 
 
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