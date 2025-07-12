"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля на Ливан
"Хезболлах" заявила о готовности отразить атаку Израиля и США на Ливан
Один день с бойцами "Хезболлах". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Движение "Хезболлах" восстановило свой военный потенциал и готово к отражению возможной агрессии США и Израиля против Ливана, заявил РИА Новости член политического совета "Хезболлах" Махмуд Камати.
Представитель политсовета шиитского сопротивления подчеркнул, что международное внимание к вопросу разоружения "Хезболлах" является прямым показателем боеготовности движения и его стратегического потенциала.
"Мы абсолютно не доверяем американской администрации и обвиняем ее в том, что она стоит за всеми агрессиями и убийствами в регионе. США несут ответственность за убийство генерального секретаря ("Хезболлах" - ред.) Хасана Насруллы, осуществленное руками Израиля. Мы не хотим вести никакого диалога с США и отвергаем любые разговоры о переговорах. Мы продолжаем придерживаться стратегии "стратегического терпения", что в нынешний момент в интересах Ливана", - добавил Камати.
Специальный посланник США Томас Барак ранее прибыл с официальным визитом в Бейрут с целью получить ответ от властей на переданную в конце июня инициативу Вашингтона по вопросу разоружения "Хезболлах" и началу переговоров о нормализации отношений с Израилем. Американский эмиссар заявил после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, что Израиль не хочет войны с Ливаном и стремится к миру, но реализация этого представляет собой настоящую проблему. Он также отметил, что "Хезболлах" - это политическая партия в Ливане, которую невозможно просто распустить, так как это внутриливанский вопрос, который должны решать сами ливанцы.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет Ливана, несмотря на соглашение о прекращении огня, достигнутое в ноябре 2024 года. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" и с целью ликвидации руководящего состава ее боевого крыла. В Тель-Авиве неоднократно заявляли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, происходящую от шиитского сопротивления.
Хасан Насрулла вместе со многими другими руководителями "Хезболлах" погиб в сентябре 2024 года во время бомбардировки Израилем штаб-квартиры движения в Южном Бейруте.