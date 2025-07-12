https://ria.ru/20250712/ispanija-2028770885.html

Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей

Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей - РИА Новости, 12.07.2025

Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей

Оператор железнодорожной сети Испании Renfe созывает кризисный штаб в связи с проливными дождями в северном автономном сообществе Арагон, движение поездов в... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T16:40:00+03:00

2025-07-12T16:40:00+03:00

2025-07-12T16:50:00+03:00

арагон

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028773206_0:158:3008:1850_1920x0_80_0_0_12308af0f0a2d1c790ed3019d8f1f889.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Оператор железнодорожной сети Испании Renfe созывает кризисный штаб в связи с проливными дождями в северном автономном сообществе Арагон, движение поездов в регионе временно приостановлено, сообщил министр транспорта королевства Оскар Пуэнте. "Проливные дожди вызывают помехи в железнодорожной сети Арагона... Метеорологическая ситуация только усугубляется. Работа (железнодорожного транспорта - ред.) будет приостановлена в Арагоне и Средиземноморском коридоре... Созывается кризисный кабинет Центра управления операциями", - написал Пуэнте на своей странице в соцсети X.Согласно сообщению государственной метеорологической службы AEMET в соцсети X, высокий уровень опасности в связи с проливными дождями и штормом объявлен в нескольких регионах на севере Испании.

https://ria.ru/20250618/uragan-2023665596.html

арагон

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

арагон, испания