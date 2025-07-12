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Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей - РИА Новости, 12.07.2025
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16:40 12.07.2025 (обновлено: 16:50 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/ispanija-2028770885.html
Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей
Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей - РИА Новости, 12.07.2025
Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей
Оператор железнодорожной сети Испании Renfe созывает кризисный штаб в связи с проливными дождями в северном автономном сообществе Арагон, движение поездов в... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T16:40:00+03:00
2025-07-12T16:50:00+03:00
арагон
испания
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Оператор железнодорожной сети Испании Renfe созывает кризисный штаб в связи с проливными дождями в северном автономном сообществе Арагон, движение поездов в регионе временно приостановлено, сообщил министр транспорта королевства Оскар Пуэнте. &quot;Проливные дожди вызывают помехи в железнодорожной сети Арагона... Метеорологическая ситуация только усугубляется. Работа (железнодорожного транспорта - ред.) будет приостановлена в Арагоне и Средиземноморском коридоре... Созывается кризисный кабинет Центра управления операциями&quot;, - написал Пуэнте на своей странице в соцсети X.Согласно сообщению государственной метеорологической службы AEMET в соцсети X, высокий уровень опасности в связи с проливными дождями и штормом объявлен в нескольких регионах на севере Испании.
https://ria.ru/20250618/uragan-2023665596.html
арагон
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арагон, испания
Арагон, Испания
Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей

Оператор железных дорог Испании созывает кризисный штаб из-за дождей в Арагоне

© Getty Images / Europa Press News / Ramon CometЛиквидация последствий проливных дождей в автономном сообществе Арагон, Испания
Ликвидация последствий проливных дождей в автономном сообществе Арагон, Испания - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Getty Images / Europa Press News / Ramon Comet
Ликвидация последствий проливных дождей в автономном сообществе Арагон, Испания
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Оператор железнодорожной сети Испании Renfe созывает кризисный штаб в связи с проливными дождями в северном автономном сообществе Арагон, движение поездов в регионе временно приостановлено, сообщил министр транспорта королевства Оскар Пуэнте.
«

"Проливные дожди вызывают помехи в железнодорожной сети Арагона... Метеорологическая ситуация только усугубляется. Работа (железнодорожного транспорта - ред.) будет приостановлена в Арагоне и Средиземноморском коридоре... Созывается кризисный кабинет Центра управления операциями", - написал Пуэнте на своей странице в соцсети X.

Согласно сообщению государственной метеорологической службы AEMET в соцсети X, высокий уровень опасности в связи с проливными дождями и штормом объявлен в нескольких регионах на севере Испании.
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