Оператор железных дорог Испании созвал кризисный штаб из-за дождей
Оператор железных дорог Испании созывает кризисный штаб из-за дождей в Арагоне
© Getty Images / Europa Press News / Ramon CometЛиквидация последствий проливных дождей в автономном сообществе Арагон, Испания
© Getty Images / Europa Press News / Ramon Comet
Ликвидация последствий проливных дождей в автономном сообществе Арагон, Испания
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Оператор железнодорожной сети Испании Renfe созывает кризисный штаб в связи с проливными дождями в северном автономном сообществе Арагон, движение поездов в регионе временно приостановлено, сообщил министр транспорта королевства Оскар Пуэнте.
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"Проливные дожди вызывают помехи в железнодорожной сети Арагона... Метеорологическая ситуация только усугубляется. Работа (железнодорожного транспорта - ред.) будет приостановлена в Арагоне и Средиземноморском коридоре... Созывается кризисный кабинет Центра управления операциями", - написал Пуэнте на своей странице в соцсети X.
Согласно сообщению государственной метеорологической службы AEMET в соцсети X, высокий уровень опасности в связи с проливными дождями и штормом объявлен в нескольких регионах на севере Испании.