https://ria.ru/20250712/ii-2028762435.html
Разработчики Grok извинились за "ужасное поведение" своего ИИ
Разработчики Grok извинились за "ужасное поведение" своего ИИ - РИА Новости, 12.07.2025
Разработчики Grok извинились за "ужасное поведение" своего ИИ
Разработчики ИИ-модели Grok от компании xAI миллиардера Илона Маска принесли извинения за "ужасное поведение" своего ИИ, который после уже не действующего... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:35:00+03:00
2025-07-12T15:35:00+03:00
2025-07-12T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Разработчики ИИ-модели Grok от компании xAI миллиардера Илона Маска принесли извинения за "ужасное поведение" своего ИИ, который после уже не действующего обновления оскорблял политиков и выдавал антисемитскую риторику, следует из аккаунта Grok в соцсети X. Аккаунт Grok в X сообщил 9 июля, что принадлежащая Маску компания xAI удаляет спорные высказывания чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok в соцсети X после обвинений в антисемитизме со стороны правозащитной организации "Антидиффамационная лига США" (ADL). ADL ранее заявляла в соцсети X, что выявила со стороны Grok "безответственную, опасную и антисемитскую" риторику. Оскорблениям со стороны чат-бота также подверглись политики, в частности, в Польше и Турции, где в этой связи подняли вопрос о его запрете. "Обновление по тому, что случилось с Grok 8 июля. Прежде всего, мы приносим глубокие извинения за его ужасное поведение, с которым многие столкнулись", - говорится в сообщении на странице Grok. По словам разработчиков, после тщательной проверки оказалось, что причиной неподобающего "поведения" Grok было обновление кода чат-бота. Из-за него ИИ стал чувствительным к публикациям пользователей X, в том числе к тем, которые содержали экстремистские высказывания. Это обновление более не действительно, отмечается в сообщении. Как уточняют разработчики, из-за обновления Grok немного сместил свои установки, в частности, приняв следующие: "Говорить как есть, не боясь оскорбить политически корректных людей", а также "Быть настроенным крайне скептически". Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
https://ria.ru/20250326/bot-2007449086.html
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в мире, технологии, польша, турция, илон маск
В мире, Технологии, Польша, Турция, Илон Маск
Разработчики Grok извинились за "ужасное поведение" своего ИИ
Разработчики Grok извинились за антисемитскую риторику своего ИИ
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Разработчики ИИ-модели Grok от компании xAI миллиардера Илона Маска принесли извинения за "ужасное поведение" своего ИИ, который после уже не действующего обновления оскорблял политиков и выдавал антисемитскую риторику, следует из аккаунта Grok в соцсети X
.
Аккаунт Grok в X сообщил 9 июля, что принадлежащая Маску
компания xAI удаляет спорные высказывания чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok в соцсети X после обвинений в антисемитизме со стороны правозащитной организации "Антидиффамационная лига США" (ADL). ADL ранее заявляла в соцсети X, что выявила со стороны Grok "безответственную, опасную и антисемитскую" риторику. Оскорблениям со стороны чат-бота также подверглись политики, в частности, в Польше
и Турции
, где в этой связи подняли вопрос о его запрете.
"Обновление по тому, что случилось с Grok 8 июля. Прежде всего, мы приносим глубокие извинения за его ужасное поведение, с которым многие столкнулись", - говорится в сообщении на странице Grok.
По словам разработчиков, после тщательной проверки оказалось, что причиной неподобающего "поведения" Grok было обновление кода чат-бота. Из-за него ИИ стал чувствительным к публикациям пользователей X, в том числе к тем, которые содержали экстремистские высказывания. Это обновление более не действительно, отмечается в сообщении.
Как уточняют разработчики, из-за обновления Grok немного сместил свои установки, в частности, приняв следующие: "Говорить как есть, не боясь оскорбить политически корректных людей", а также "Быть настроенным крайне скептически".
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.