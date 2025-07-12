Усадьбу Грачевка в Москве отреставрируют
Собянин: усадьбу Грачевка в Москве отреставрируют
Усадьба Грачевка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Усадьба Грачевка в Москве будет отреставрирована, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Территория Ховрина вошла в состав Москвы больше 60 лет назад. Участок находился в собственности города, а усадьба - Московской области. Теперь она полностью перешла столице, и в этом году мы планируем приступить к разработке проекта реставрации", - написал он.
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Собянин отметил, что в конце 19 века по заказу купца Митрофана Грачева были построены изысканный главный дом, двухэтажный северный служебный корпус, каретный сарай и конюшня.
"Особняк в стиле французского ренессанса создал Лев Кекушев. Главный дом усадьбы напоминает застывшую морскую волну. Он богато украшен статуями-кариатидами, вазонами, изысканной лепниной и фирменным "знаком" архитектора - львами на мраморной лестнице, ведущей к дому. В интерьерах сохранились камины с мраморными порталами и зеркалами, бронзовые люстры и настенные бра", - подчеркнул мэр столицы.
Собянин добавил, что Грачевка была популярным местом отдыха творческих людей. В ней гостили писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композиторы Пётр Чайковский и Александр Скрябин, поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох.
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