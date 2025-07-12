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В Госдуме назвали идею Макрона о размещении войск на Украине безрассудной - РИА Новости, 12.07.2025
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14:54 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/gosduma-2028756991.html
В Госдуме назвали идею Макрона о размещении войск на Украине безрассудной
В Госдуме назвали идею Макрона о размещении войск на Украине безрассудной - РИА Новости, 12.07.2025
В Госдуме назвали идею Макрона о размещении войск на Украине безрассудной
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:54:00+03:00
2025-07-12T14:54:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины безрассудной, ее реализация стала бы скрытой агрессией против РФ, считает он. В четверг президент Франции на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером объявил, что объединенные экспедиционные силы для возможного размещения на Украине после прекращения огня составят до 50 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России. "Макрон пытается под предлогом миротворческой миссии легализовать присутствие на Украине войск НАТО. По сути, это будет скрытая агрессия, направленная против России. Подобными безрассудными шагами Макрон еще больше подливает масло в огонь украинского конфликта", - сказал Шеремет. По его словам, если проводить аналогии, то так называемый миротворческий контингент Макрона по защите Украины можно сравнить с шакалами, которые взялись охранять овцу.
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, михаил шеремет, кир стармер, госдума рф, нато
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Кир Стармер, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме назвали идею Макрона о размещении войск на Украине безрассудной

Депутат Шеремет назвал идею Макрона о размещении войск на Украине безрассудной

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины безрассудной, ее реализация стала бы скрытой агрессией против РФ, считает он.
В четверг президент Франции на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером объявил, что объединенные экспедиционные силы для возможного размещения на Украине после прекращения огня составят до 50 тысяч человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России.
"Макрон пытается под предлогом миротворческой миссии легализовать присутствие на Украине войск НАТО. По сути, это будет скрытая агрессия, направленная против России. Подобными безрассудными шагами Макрон еще больше подливает масло в огонь украинского конфликта", - сказал Шеремет.
По его словам, если проводить аналогии, то так называемый миротворческий контингент Макрона по защите Украины можно сравнить с шакалами, которые взялись охранять овцу.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Слуцкий назвал план Макрона по размещению войск на Украине интервенцией
11 июля, 23:13
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронМихаил ШереметКир СтармерГосдума РФНАТО
 
 
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