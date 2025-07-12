https://ria.ru/20250712/gosduma-2028713126.html

В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников

В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников - РИА Новости, 12.07.2025

В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников

Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил собирать мнения жителей российских регионов о значимости увековеченных в местных памятниках событиях, РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T04:02:00+03:00

2025-07-12T04:02:00+03:00

2025-07-12T04:02:00+03:00

общество

игорь антропенко (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил собирать мнения жителей российских регионов о значимости увековеченных в местных памятниках событиях, данные такого опроса могли бы быть направлены в Минкультуры РФ для дополнения имеющихся списков памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке. "Предлагаю рассмотреть возможность запуска публичного голосования, проведения социологического среза или элементарного сбора мнений граждан для выявления тех памятников и связанных с ними событий, которые россияне считают значимыми историческими, которые связаны с судьбой конкретной семьи, города или региона. Результаты могли бы быть направлены в Минкультуры России для дополнения имеющихся списков мемориалов и памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке", - сказал он РИА Новости. Ранее Антропенко заявлял РИА Новости, что считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.

https://ria.ru/20250611/proekt-2022306356.html

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общество, игорь антропенко (депутат), госдума рф