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В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников - РИА Новости, 12.07.2025
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04:02 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/gosduma-2028713126.html
В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников
В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников - РИА Новости, 12.07.2025
В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников
Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил собирать мнения жителей российских регионов о значимости увековеченных в местных памятниках событиях, РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T04:02:00+03:00
2025-07-12T04:02:00+03:00
общество
игорь антропенко (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил собирать мнения жителей российских регионов о значимости увековеченных в местных памятниках событиях, данные такого опроса могли бы быть направлены в Минкультуры РФ для дополнения имеющихся списков памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке. "Предлагаю рассмотреть возможность запуска публичного голосования, проведения социологического среза или элементарного сбора мнений граждан для выявления тех памятников и связанных с ними событий, которые россияне считают значимыми историческими, которые связаны с судьбой конкретной семьи, города или региона. Результаты могли бы быть направлены в Минкультуры России для дополнения имеющихся списков мемориалов и памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке", - сказал он РИА Новости. Ранее Антропенко заявлял РИА Новости, что считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.
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общество, игорь антропенко (депутат), госдума рф
Общество, Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили собирать мнения россиян о значимости памятников

Депутат Антропенко предложил собирать мнения россиян о значимости памятников

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко (Единая Россия) предложил собирать мнения жителей российских регионов о значимости увековеченных в местных памятниках событиях, данные такого опроса могли бы быть направлены в Минкультуры РФ для дополнения имеющихся списков памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке.
"Предлагаю рассмотреть возможность запуска публичного голосования, проведения социологического среза или элементарного сбора мнений граждан для выявления тех памятников и связанных с ними событий, которые россияне считают значимыми историческими, которые связаны с судьбой конкретной семьи, города или региона. Результаты могли бы быть направлены в Минкультуры России для дополнения имеющихся списков мемориалов и памятников, которые будут отремонтированы в упрощенном порядке", - сказал он РИА Новости.
Ранее Антропенко заявлял РИА Новости, что считает необходимым ввести наказание для должностных лиц за ненадлежащий уход за захоронениями, которые увековечивают память погибших при защите Отечества.
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