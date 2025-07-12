https://ria.ru/20250712/gosduma-2028709557.html
В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе
В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе - РИА Новости, 12.07.2025
В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе
Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T02:39:00+03:00
2025-07-12T02:39:00+03:00
2025-07-12T02:39:00+03:00
общество
жкх
екатерина стенякина
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Нормы температуры на рабочем месте по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) обязаны соблюдать все работодатели и обеспечить сотрудникам безопасные условия работы в холодную и жаркую погоду. Если температура на рабочем месте по СанПиН превысит лимиты, то работодатель должен обеспечить оптимальные условия микроклимата, иначе могут оштрафовать", - сказала Стенякина. По ее словам, температура в помещении при наличии кондиционера должна быть 24-25 градусов. Политик уточнила, что согласно статье 5.27.1 КоАП, за нарушение требований охраны труда, в том числе за нарушение температурного режима на рабочем месте, трудовая инспекция может наложить штрафы. "Сейчас их размеры такие: для должностных лиц и ИП - от двух до пяти тысяч рублей, а для организаций - от 50 до 80 тысяч рублей", - добавила Стенякина. Кроме того, она подчеркнула, что если работодатель нарушает права сотрудников на надлежащие условия труда и не реагирует на обращения подчинённых, то работник может обратиться с жалобой в Федеральную службу труда и занятости или в Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20250708/jurist-2027804016.html
https://ria.ru/20250317/konditsioner-1744578325.html
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общество, жкх, екатерина стенякина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, ЖКХ, Екатерина Стенякина, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе
Стенякина: за нарушение температурного режима на рабочем месте могут оштрафовать