https://ria.ru/20250712/gosduma-2028709557.html

В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе

В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе - РИА Новости, 12.07.2025

В Госдуме рассказали о штрафах за нарушение температурного режима на работе

Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T02:39:00+03:00

2025-07-12T02:39:00+03:00

2025-07-12T02:39:00+03:00

общество

жкх

екатерина стенякина

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Работодатель может получить штраф до 80 тысяч рублей, если не обеспечит работникам безопасные условия труда в жаркую погоду, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина. "Нормы температуры на рабочем месте по санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН) обязаны соблюдать все работодатели и обеспечить сотрудникам безопасные условия работы в холодную и жаркую погоду. Если температура на рабочем месте по СанПиН превысит лимиты, то работодатель должен обеспечить оптимальные условия микроклимата, иначе могут оштрафовать", - сказала Стенякина. По ее словам, температура в помещении при наличии кондиционера должна быть 24-25 градусов. Политик уточнила, что согласно статье 5.27.1 КоАП, за нарушение требований охраны труда, в том числе за нарушение температурного режима на рабочем месте, трудовая инспекция может наложить штрафы. "Сейчас их размеры такие: для должностных лиц и ИП - от двух до пяти тысяч рублей, а для организаций - от 50 до 80 тысяч рублей", - добавила Стенякина. Кроме того, она подчеркнула, что если работодатель нарушает права сотрудников на надлежащие условия труда и не реагирует на обращения подчинённых, то работник может обратиться с жалобой в Федеральную службу труда и занятости или в Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20250708/jurist-2027804016.html

https://ria.ru/20250317/konditsioner-1744578325.html

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общество, жкх, екатерина стенякина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)